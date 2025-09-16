El Atlético Baleares impugna el partido juvenil ante el Mallorca por un sexto cambio

Un error le va a costar los tres puntos al RCD Mallorca juvenil B. El derbi palmesano de liga nacional juvenil medía al Atlético Baleares y al Mallorca en Son Malferit, segunda instalación del club balearico el pasado fin de semana.

Los bermellones se imponían por 0-2 con dos goles de Ángel Mascaró. Sin embargo, la sorpresa venía después del partido al darse cuenta de que por error se habían hecho seis cambios. Este error le va a costar el partido y los tres puntos para el club balearico, que ayer decidía impugnar el encuentro por esta irregularidad.

El acta del colegiado Llorenç Rayo indica que "el Mallorca sin que yo me percatara ha realizado seis cambios, pudiéndose realizar únicamente cinco, siendo el último cambio el jugador con dorsal 18 don Hugo Njoku Dupont que sustituía al dorsal número 11 don Iker Iván Mantilla Romero".

El error del técnico bermellón Xavier Francisco o de su delegado o de ambos, ha provocado esta sorpresa desagradable para el cuadro bermellón, el segundo equipo juvenil que milita en Liga Nacional, el primer equipo está en División de Honor.

Por su parte el Atlético Baleares plantea la temporada como un intento de recuperar la categoría de la división de honor.