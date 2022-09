El Atlético Baleares se atasca ante el Castellón, tres empates en tres jornadas

Primera bronca en el Estadio Balear tras una primera parte malgastada por el Atlético Baleares, que se fue al descanso perdiendo por 0-1,tanto de Dani Romera, que estuvo en la órbita balearica. En frente tenía viejos conocidos como el ex blanquiazul Óscar Gil.También jugaba el lateral Salva Ruiz, que pasó por el Mallorca y el extremo Raúl Sánchez, ex del Ibiza ,que acabó expulsado por doble amarilla.

Los de Jordi Roger tiraron la primera parte a la basura y tal vez sea un punto de inflexión porque se demostró que el actual sistema atasca al equipo. Ha venido insistiendo el técnico en los tres centrales y un medio campo algo confuso, con Alfonso como pivote, pitado ayer por el público, acompañado por Carlos Ramos y un desafortunado Pastrana. Arriba Canario y Dioni tienen libertad por lo que juegan sin referencia.

Los problemas de los balearicos para crear juego y llevar el peso en la primera parte fueron notorios, no hubo profunidad alguna ni forma de llegar a la portería del Castellón. Con el gol de los de la Plana los nervios afloraron en el estadio.

Pero el técnico cambiaba el plan al descanso y daba entrada al delantero Kaxe y al media punta Lucas de Vega, dejaba fuera a Alfonso y uno de los centrales. El plan cambiaba al pasar un más ordenado 4-4-2. Con Kaxe como referencia y Canario y Pastrana en bandas con Lucas ayudando a Carlos Ramos en la construcción el equipo cambió. Kaxe conseguía el empate tras un error del portero del Castellón que no atajó el balón y para colmo después el Castellón se quedaba con uno menos. A pesar de crear más ocasiones, una clara de Canario al palo y otra de MIguelete tras acción de Canario el resultado ya no se movió.

El técnico admitía que "hemos hecho una muy mala primera parte, lo hemos arreglado en la segunda ,hemos hecho una segunda parte buenísima para haber ganado. Pero llevamos tres partidos que jugamos bien sólo medias partes y aquí hay que jugar todo el partido. Aun así hemos hecho ocasiones para ganar. Hemos tenido palo de Kaxe y Canario, la de MIguelete ante un gran equipo. Hemos tenido que cambiar el sistema y hemos estado mejor".

Sobre la sorprendente suplencia de René, el técnico dijo que "tengo dos buenos porteros y quiero emplear a los dos. No quiero que uno sólo esté para la Copa del Rey, los dos son muy buenos".

Hablando de porteros, el ex balearico Xavi Ginard no parece haber digerido bien su no renovación y sigue enviando recados. Tras el empate ante el Castellón dejó este mensaje, "¿hay alguien que piense igual que yo? Quizá soy el único que lo ve así..."