El At.Baleares apuesta por Jesús Álvaro como sustituto de Peris

Hay jugadores que cuentan con amplio respaldo de sus aficionados y se demuestra cuando causan baja. Es el último ejemplo en el At.Baleares, el del lateral Peris. Aunque el club ha dado continuidad a una columna vertebral de la pasada temporada y precisamente acaba de renovar a dos jugadores más, el lateral diestro Ferrone y el portero Xavi Ginard, los ánimos se han encendido entre algunos aficionados tras conocerse la baja del lateral valenciano, que llevaba algo dos temporadas y media en el club de la vía de Cintura.

?? CLUB INFORMA



?? ????????? ?????????? deja de ser jugador del ATB



?? El club le agradece su trabajo, compromiso y rendimiento y le desea lo mejor



?? https://t.co/ptNV0EJXTt#GraciasPeris ???? pic.twitter.com/gqYW0LOym1 — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) June 7, 2021





La realidad es que como viene contando Deportes Cope Baleares han pesado más las circunstancias personales del jugador que la voluntad del At.Baleares, que le había hecho una oferta de renovación y que quería contar con él. Desde hace semanas el club intenta cerrar las renovaciones de los dos laterales, pero sólo ha sido posible Ferrone.

Desde el At.Baleares reiteran a Deportes Cope que el deseo del club era renovar al jugador pero que la situación personal del jugador ha pesado. En el club estaban muy satisfechos del rendimiento que ha venido ofreciendo el lateral ,uno de los fijos tanto con Manix Mandiola como con Jordi Roger o Xavi Calm en el banquillo.

El At.Baleares tiene casi cerrado el fichaje del lateral izquierdo Jesús Álvaro que acaba contrato con el Córdoba el próximo 30 de Junio. El futbolista canario ha tenido una gran segunda vuelta aunque empezó la temporada lesionado, de ahí que haya disputado 19 partidos tan solo, pero acabando a un gran nivel. Tiene 30 años y ha marcado un gol en el equipo de Pablo Alfaro (destituido el técnico a tres jornadas para el fial). En su primera temporada en el Córdoba también fue un fijo, llegó procedente del Cartagena.

Mientras tanto, el At.Baleares renovó al meta Xavi Ginard tras las dudas iniciales, no sobre su rendimiento sino sobre la confección de la plantilla ante la incertidumbre que había sobre el número de fichas sub 23 obligatorias. Inicialmente se había hablado de ocho fichas sub 23, finalmente serán seis ya que de 23 fichas 17 pueden ser seniors, además de que se concede una ficha más en el caso de un portero senior.

Una vez solventada la normativa para la Primera Federación, el Club firmó la renovación del portero de Artà que cumplirá su sexta temporada como balearico.

Mientras, los objetos de deseo de los despachos del Estadio Balear siguen siendo Vinicius para la delantera y Cañas para el medio campo. Ambos son muy difíciles,de hecho el At.Baleares ni lo contempla públicamente y espera su momento en función de lo que pretenda hacer el Cartagena. En cuanto a Cañas a día de hoy parece inalcanzable porque las pretensiones iniciales del jugador eran muy altas. El centrocampista espera alguna oferta de fuera de España que colme esas expectativas pero si no se produce tampoco ve con malos ojos seguir en el At.Baleares.