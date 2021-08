Ángel Rodríguez, seis semanas de baja

La crucial victoria del sábado ante el Deportivo Alavés se vio empañada en rueda de prensa cuando Luis García Plaza declaró que, Ángel Rodríguez no podrá ser de la partida durante las próximas seis semanas.

El técnico madrileño anunció de esta forma que el delanterio canario sigue sin superar la lesión que se produjo en su anterior club, el Getafe: "Ángel arrastra un problema de la temporada pasada y ya en la pretemporada ha ido entrando y parando. Hemos consultado con los servicios médicos y hemos decidido que lo mejor es que pare un tiempo. Pueden ser cinco semanas o pueden ser siete, por ahí andará. Hay que cuidarlo. No puede jugar así».

Tal y como comentó el propio futbolista en la entrevista realizada a Deportes Cope Mallorca el miércoles pasado, sigue sin dejar atrás unas molestias en el aductor y en el pubis que sufrió en el último tramo de la campaña pasada: " Tuve una lesión en el aductor y este año no he terminado de recuperarme del todo bien. También he tenido molestias en el pubis que no me han dejado realizar la pretemporada como me hubiera gustado. Me ha costado mucho entrar en la dinámica del equipo y aún me sigue costando"

Tras estos malos presagios del propio jugador, el ex del Levante, Tenerife, Zaragoza o Elche tendrá que seguir con su recuperación y esperar durante casi dos meses para volver a entrar en la rutina del primer equipo.

Tras esta inesperada lesión, Luis García Plaza sigue contando con tres jugadores contrastados de ataque como Fer Niño, Amath y Abdón para suplir la ausencia del punta canario.