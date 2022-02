Ángel Rodríguez evoluciona bien del golpe en la cabeza

No fue un día redondo a pesar del importante triunfo ante el Cádiz porque el partido dio un gran susto a todos los presentes en Son Moix y a aquellos que lo seguían por televisión. Un choque entre el guardameta Ledesma en la salida y el delantero Ángel Rodríguez provocó momentos de angustia que por fortuna pasaron en pocos segundos.

El choque acabó siendo juzgado como penalti por Del Cerro Grande después de ser avisado por el árbitro del VAR González,González, lo que generó un enorme enfado en el Cádiz que motivó además de las quejas de los jugadores y después de Sergio González en rueda de prensa, un comunicado del Cádiz con una carta del presidente Manolo Vizcaíno a Luis Rubiales instándole a "arreglar lo del VAR".

Luis, arregla el tema del VAR (II)https://t.co/LiimSLa2YS — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) February 5, 2022





Lo cierto es que en ese choque Ángel no ve venir al portero por estar mirando el balón pero además recibe el empujón de Haroyan que hace que impacte con más fuerza si cabe con la rodilla del portero. Se puede discutir si esa rodilla de Ledesma es imprudente o no, es la protección habitual de los porteros, en todo caso Ledesma tampoco puede ver a Ángel porque está mirando el balón cuando se produce el choque que además hizo volar también de forma peligrosa al portero.

Ángel se quedó inmóvil unos segundos que parecieron eternos ante los ruegos de sus compañeros para que entraran los servicios médicos de inmedito. Quien más quien menos se temió una situación como la vivida hace años con Juan Arango que fue realmente peligrosa tras chocar con Javi Navarro. Por fortuna transcurridos unos instantes Ángel empezó a mover los pies y sus compañeros se tranquilizaban mientras el jugador era atendido. Al final, el delantero canario, que había tenido una ocasión difícil de ver con doble palo en el minuto 46, pudo seguir unos instantes con un ojo totalmente hinchado para ser sustituido en el minuto 70 por Amath.

Ante el traumatismo en la cabeza los servicios médicos quisieron que pasara la noche en observación para ver como evolucionaba y el domingo por la mañana se pudo ir a casa.

?? Ángel Rodríguez ha pasado toda la noche ingresado en observación en el hospital. Evoluciona bien del golpe en la cabeza.



???? ¡Ámimo y fuerza, Ángel! pic.twitter.com/q3pAXK9n09 — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) February 6, 2022

El delantero mallorquinista tranquilizaba a su entorno diciendo que había sido sólo un susto y que se encontraba bien.

Ángel Rodríguez en lo deportivo dio una mejor versión el pasado sábado en una temporada que no está siendo fácil tampoco para él, no ha llegado al nivel que se le conoce y no ha podido marcar más que dos goles. Han sido varios partidos en los que ha podido marcar más goles con ocasiones claras sin tener acierto o fortuna de cara. Su doble palo del sábado es sólo un ejemplo más.