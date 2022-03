Álex Pérez: "La presión la tenemos los entrenadores, no queremos transmitírsela a los jugadores"

Duelo directo por la permanencia en LEB Oro para el Palmer Alma Mediterránea este domingo en la pista de El Prat (13h).Tres victorias les separan y un triunfo de los mallorquines metería aún más en la pomada a los barceloneses mientras que una derrota alejaría aún más las opciones de permanencia del equipo mallorquín.

El técnico Álex Pérez ha destacado las virtudes del rival: "nos enfrentamos a otra final como es habitual en la liga que estamos llevando. Vamos a la cancha de El Prat, un equipo con muchísimo talento, el equipo con más talento de la liga. Una cancha igual de complicada que la que sufrimos en Juaristi, así que tenemos que hacer un partido muy serio, defender muy bien como el último día en casa. Mantener esa dinámica de juego de los últimos partidos. El Prat ya salió contra Juaristi demostrando lo que hace en su casa, esperamos un partido igual, imponiendo ellos su ritmo de partido, muy ofensivos, que atacan muy bien el rebote, intentaremos parar ese oleaje de juego que tienen".

Dice que no les cambiaría nada que fuera contra otro rival el duelo dada la situación del Palma: "en la situación que estamos vemos cada partido como una final, si miráramos la tabla estaríamos llorando en casa. Tenemos que afrontarlo igual sea el rival que sea.Tenemos que ser muy disciplinados en defensa, robar muchos balones y poner el partido muy físico porque si les dejamos jugar sería un crimen, ser físicos, utilizar contacto y defender muy bien el bloqueo directo. Intentar parar ese juego que es muy dinámico para que el partido no vaya a su ritmo. Intentaremos rebotear y contraatacar, nos lo pondrán difícil porque atacan el rebote muy bien".

Desde el banquillo no se les habla de lo que hay en juego porque "los jugadores ya tienen bastante presión desde hace un mes y medio o dos, echar más presión sería ilógico. La presión la tenemos los entrenadores y no queremos transmitirla, necesitamos que se diviertan en la pista y hagan un buen baloncesto. Quitar hierro al asunto, son conscientes de en qué situación estamos". Pérez aún lamenta la última derrota ante Iraurgi, rival directo: "Haber perdido en Juaristi fue una puñalada, esperemos que no nos acabe afectando. En el último partido en casa se quitaron esa espina, hay que volver a ese camino pero fuera de casa".

El técnico aún no puede contar con Marc Peñarroya aunque se espera que en breve pueda estar, no es el caso de Kanyinda que no volverá esta temporada. Álex Pérez valoró positivamente el debut de Xavi Andreu: "se lo ha ganado él, no se le ha regalado nada. No se corta para tirar y ese desparpajo y esa calidad que pone en los entrenamientos es lo que le ha hecho debutar en LEB Oro. Ojalá estuviéramos mejor para poder tener muchos más minutos".