Aguirre: "Aún no sé si seguiré entrenando"

Se acabó la liga, se acabó la etapa de Javier Aguirre en el banquillo en el RCD Mallorca. Y lo hizo con victoria por 1-2 tras remontar el gol azulón de Gastón con tantos de Muriqi y Maffeo en la recta final de partido.

En un encuentro instrascendente y cuyo mayor aliciente estaba en lo emotivo de algunas despedidas, sobre todo la del técnico que era la única segura, los jugadores celebraron sus goles dedicándoselos al técnico, en una piá en la banda que queda como la imagen final de la etapa de Aguirre en el Mallorca.

Una etapa que empezó con angustia en 2022 porque el Mallorca peligraba en Primera y que finaliza en Primera y con un entrenador homenajeado. Los jugadores ya habían asistido como espectadores a la última rueda de prensa pre partido el sábado, en la que recibieron y despidieron con aplausos a su entrenador. Previamente ya le habían hecho su particular homenaje con el pasillo de collejas, siendo al entrenador que ha sido como un padre para los jugadores, más suave que si hubiera sido a un jugador.

El técnico habló sin filtros y llevó a cabo su último show en la previa de Getafe, repartió para el club ("yo no mando mensajes a través de los medios" o "intuí que no seguía al ver nombres de candidatos, porque el año pasado no hubo"), a los jugadores ("ese de ahí se me ha borrado para el último partido") y a los periodistas ("ahora me aplauden los cabrones hipócritas"), todo con sonrisas y al más puro estilo socarrón mexicano.

La herida está ahí aunque el técnico ha intentado que no sangrara. Creía haberse ganado la continuidad, estaba realmente a gusto en la isla y en el club, ha conseguido liderar al grupo de jugadores. Pero tiene que aceptar las decisiones deportivas del club.

Sobre el futuro el técnico admite que "aún no lo tengo decidido. Silvia (su mujer) me insiste que siga, pero yo me canso mucho, vas perdiendo energía, te cuesta ya moverte, te haces mayor y te duelen cosas. Hay que ver, ahora mismo no tengo ni idea de a dónde voy a ir. Nos han llamado personas y nos han dicho cosas y espero que trabaje no me falte".

El técnico ha vivido unas horas de alta carga emocional y la celebración de los goles fue la culminación de unos días intensos. Reconoce el técnico que "hubo cosas que nos pusieron los sentimientos a flor de piel y no fue fácil. Les hablo siempre de la ilusión por jugar y que somos unos privilegiados por jugar a fútbol". El técnico reconoce que con el equipo han formado "una familia, es lo que decíamos ahí en la piña, vamos familia. Yo creo que todo fue natural. Es difícil de usar la palabra familia en el fútbol".

Al ser preguntado por su segundo entrenador, el mallorquín Toni Amor, que le lleva acompañando desde el Leganés, se deshace en elogios hacia él y traslada lo mucho que le ha ayudado a su integración en la isla. Ha sido además de su ayudante técnico su guía: "el que me abrió su casa, el que me orientó, vas a ciegas no conoces a nadie. Había venido a jugar a Palma nada más. Te dice esto y esto, pendiente de todo, buscando que no me lastimen, me previene de muchas cosas. Es muy importante en mi staff. Me ordena mucho, me avisa este habla bien, este no te quiere. De las redes no me entero. Mis redes son la tontería, la gasolinera".









