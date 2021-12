Agotadas las entradas para el Andratx-Sevilla

Ya no quedan entradas para el histórico encuentro del CE Andratx contra el Sevilla FC correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de fútbol.

El club agotaba este fin de semana, como estaba previsto, las 2000 entradas disponibles al dar la posibilidad a los socios del club de comprar hasta tres entradas a 30 euros. Para cada socio la entrada costaba 20 euros pero tenía la posibilidad de comprar para sus allegados e ir en familia o amigos a esta cita sin precedentes y que no se sabe cuándo podrá repetirse alguna vez. Es la visita de todo un Sevilla, equipo de Champions aunque acabe de ser eliminado y multicampeón de la Liga Europa.

Sa Plana obviamente se quedará pequeña y el propio CE Andratx ha pedido disculpas por no poder satisfacer la demanda de entradas. De las 2000, 250 van para el rival y el resto se han agotado ya.

?? ATENCIÓN ??



? ENTRADAS AGOTADAS ?



Hemos llegado a completar el aforo, por lo que ya no se venderán más entradas.

Sentimos las molestias a todo aquel que quería y no pueda acudir.

Nuestro pequeño Sa Plana no nos da para más.

Gracias ????



"ABANS UN SOMNI, ARA UNA REALITAT" pic.twitter.com/HcMXhWHMSq