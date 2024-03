Aduriz: "Ganaré y perderé seguro, tendré todas las sensaciones juntas”

Nada más conocerse que el Athletic era el rival del RCD Mallorca en su cuarta final de Copa del Rey apareció un nombre en el horizonte: Aritz Aduriz. El ídolo de la afición del Athletic y ex jugador del Mallorca, trabaja en la dirección deportiva del club como ayudante de Pablo Ortells. ¿Cómo estará Aduriz el 6 de Abril?

El guipuzcoano lo ha dejado claro en un acto promocional de Movistar LaLiga en Bilbao. "Tendré todas las sensaciones juntas”, según recoge EFE. El ex jugador del RCD Mallorca afirmaba que “lo que pase lo afrontaré de la mejor manera posible. Ganaré y perderé seguro”.

Y es que se encuentra como aquel que dice entre la espada y la pared, lo que él definió como una situación “comprometida” a nivel personal por su vinculación con los dos clubes, para añadir que también “excepcionalmente buena” para ambos. Aduriz ha dado los mejores momentos de su carrera con la camiseta del Athletic, pero también en parte gracias al Mallorca, por lo que le debe mucho también al conjunto bermellón que apostó por él cuando no entraba en los planes del Athletic en su primera etapa, era 2008 cuando el Mallorca de Vicente Grande con la dirección deportiva de Nando Pons fichaba al delantero.

En el Mallorca jugó dos temporadas a un excelente nivel y fue en la isla donde relanzó su carrera para convertirse en un delantero cotizado en Primera División. La insolvencia del club por el exceso salarial y por la quiebra de las empresas de Vicente Grande provocó la entrada en concurso del Mallorca, por lo que el club no pudo asumir la totalidad del pago del traspaso de Aduriz al Athletic, lo que provocó tensiones entre ambos clubes, ya afortunadamente olvidadas.

Lo cierto es que del Mallorca salió rumbo al Valencia y de nuevo ser fichado después por el Athletic como fichaje estrella. Así se consolidaba finalmente como gran referencia de los leones y la afición de San Mamés. Tras colgar las botas en 2020, Aduriz se tomó un tiempo de descanso y decidió instalarse en uno de sus lugares favoritos, Mallorca. La pasada temporada, el 5 de Diciembre de 2022, Aduriz se incorporaba a la dirección deportiva bermellona adjunto a Pablo Ortells.



Aduriz comentaba en el acto promocional en Bilbao que “ni que decir tiene que soy del Athletic y quiero siempre lo mejor, pero como me ha tocado en otras ocasiones en mi carrera profesional, en este caso no en el campo, trabajo en la dirección deportiva del Mallorca y su éxito está muy vinculado a nuestra labor”. Para el donostiarra “a priori el Athletic es favorito” en esta final de Copa, si bien el cuadro mallorquinista dispone también de “muchas armas” para llevarse el título.

Sobre la marcha del Mallorca en liga, indica que “es verdad que la liga no está siendo como nos hubiese gustado. El buen hacer en el campo no se ha visto reflejado en los resultados, pero creemos que el Mallorca tiene muchas opciones también en esta final”. Cree además Aduriz que “es difícil acertar con las claves” de un partido “muy especial” en el que “las circunstancias clasificatorias no influyen tanto” y que tiene además “mucha connotación ambiental”.

Finalmente, sobre el pronóstico dice que “difícilmente se puede predecir. El Athletic tiene una forma de afrontar los partidos de ir a por ellos y ser muy incisivos en la presión y en el Mallorca lo hacemos de diferente manera. Cada uno intentaremos que nuestras armas sean las mejores”.

El ex delantero cree que el Athletic (finalista de Copa en las ediciones de 2009, 2012, 2015, 2020 y 2021) “ha merecido estos años tener algún título más”, si bien se ha encontrado “con equipos complicados” en el partido decisivo. “No ha habido suerte de poder conseguir el título excepto dos Supercopas (2015 y 2021) que hay que valorar muchísimo. Esta es otra oportunidad preciosa para el Athletic y también para el Mallorca” afirma Aduriz.

¿Cuál es su papel en la dirección deportiva?

Pablo Ortells se ha referido en Deportes Cope Baleares a la situación de Aduriz ante esta final. "supongo que estará muy contento de esta final, allí lo ha sido todo y aquí dejó un gran recuerdo y ahora está trabajando con nosotros. ¿Que con quién va? ya le digo que con el Mallorca.Es una gran persona y agradecida, está encantadísimo de que sus dos clubes de su corazón se enfrenten en la final".

Sobre el trabajo de Aritz Aduriz en la dirección deportiva, el director de fútbol del Mallorca afirma en Cope que "nos da una visión diferente, ha sido jugador internacional y nos da una perspectiva a lo mejor diferente que no teníamos como ex jugador. Yo creo que sí disfruta, es su primera experiencia en el fútbol tras retirarse y está aprendiendo. Le gusta conocer y aprender. Seguir vinculado al Mallorca además. Él siempre verá detalles que nosotros quizá no veamos. Nos ayuda a captar también".

