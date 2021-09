Un 29-0 de infantiles reaviva el debate sobre las diferencias en el fútbol base

Un 29-0 de categoría infantil entre el At.Baleares y el Bellver, ambos de Palma, han reabierto el debate sobre las desigualdades en fútbol formativo. Desde el Bellver lamentan que el conjunto balearico no rebajara su intención de marcar goles y desde el At.Baleares defienden que el entrenador trató de evitar males mayores, pero que no podía dejar de competir.

La desigualdad en las categorías de formación forman parte del mundo del fútbol desde la noche de los tiempos y no son algo nuevo, por ello en categorías prebenjamín, benjamín y alevín se dejan de contar los goles a partir del décimo. Esto no está reglado así en infantiles, así que la gran desigualdad entre ambos conjuntos provocó este marcador que muchos consideran negativo para el fútbol y para los chicos.

No obstante, también hay quien opina que no se puede limitar a los más talentosos para evitar traumas a los perdedores, es como en la educación, no se trata de primar la mediocridad igualitaria, sino de premiar el desarrollo y enseñando a competir por ser mejor y para mejorar sus capacidades y desarrollo.

El coordinador del Bellver, Saro Titone, vivió el partido y afirma en Deportes Cope Baleares que "desde el minuto 1 y vi el percal, que iba a ser una goleada, a los seis minutos ya habíamos encajado seis y ya dejamos de contar los goles para no hace daño psicológicamente a los niños. Lo que me dolió es que los entrenadores del At.Baleares no pararan a los niños. Soy entrenador desde hace 15 años y puedes buscar mil alternativas, tocar el balón todos, chutar con la pierna mala, ningún entrenador saca una conclusión de una formación. Respeté que ellos dijeran lo que tenían que hacer. Yo tengo que valorar a nuestros niños y cuerpo técnico, algunos salieron riéndose, otros no querían jugar más al fútbol. Incluso el árbitro tenía apuntados más goles y como favor quitó algunos, fue más abultado. El chico dijo que pasaba vergüenza y llamó a la Federación para ver cómo lo ponía porque lo pasaba mal".

Finalmente, el coordinador del Bellver comenta que "lo bonito de todo esto es que el entrenador les dijo a los chicos que no son de nuestra liga y que sigamos formándonos. Los chicos venían con una sonrisa y me dan hasta ganas de llorar. Después del partido no hablamos, estaba encendido y no quería decir una barbaridad, no paró en ningún momento a los niños".

Por su parte el Atlético Baleares ha explicado la posición del club y su fútbol base en un comunicado.

"El ATB lamenta profundamente el marcador abultado en una de sus categorías de fútbol base y se reafirma en su fomento de los valores deportivos

El Atlético Baleares desea comunicar que, ante el abultado resultado favorable en uno de los partidos de sus equipos de fútbol base, disputado el pasado fin de semana, lamenta enormemente lo sucedido. El club, a través de su director de fútbol base, Joan Vich, quiere manifestar sus disculpas al club rival, al equipo de niños y a su cuerpo técnico, al tiempo que agradecer su gran trato, amabilidad y talante, tanto durante el partido, como en las horas previas, donde se han sucedido críticas al respecto.

El ATB, como club defensor de los valores de la deportividad en su labor formativa desde hace décadas, tomará nota para evitar que se vuelve a repetir esta situación, si bien, desea matizar lo siguiente:

Nuestro director de fútbol base, Joan Vich, contactó ayer de urgencia con el presidente de la FFIB, Miquel Bestard, para tratar de hallar una solución entre todos, que evite esta gran diferencia de nivel en la categoría.

El entrenador del Atlético Baleares, tras detectar la situación, tomó una serie de medidas para paliar la situación.

Como club referente de las islas que es el ATB, va a seguir defendiendo los valores deportivos en etapa formativa. Sin embargo, el club quiere exigir respeto para su entrenador, un joven técnico que ha recibido reproches, cuando su intención era la de evitar el resultado final.

Finalmente, solo recordar que el ATB siempre apuesta por la fórmula de informar, en sus redes sociales, como ‘marcador cerrado’ en las categorías más bajas de fútbol base, cuando la goleada es muy abultada y así seguirá haciéndolo".

Desde la Federación Balear de Fútbol (FFIB) recuerdan que los marcadores se cierran en las categorías de los más pequeños, prebenjamín, benjamín y alevín pero que no está reglamentado en infantiles. Por otro lado, el equipo del At.Baleares es nuevo en esta categoría y consideran algunos técnicos que el año no será tampoco muy formativo para los chicos ya que hay mucha diferencia con el resto de equipos en esta categoría de segunda regional infantil.





