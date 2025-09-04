Eslovaquia da la sorpresa y somete y derrota a Alemania

eslovaquia 2 - 0 alemania

Eslovaquia derrotó este jueves por 2-0 a Alemania dando una sorpresa en la primera jornada de la eliminatoria mundialista en un partido en el que fue el mejor equipo y logró someter a los dirigidos por Julian Nagelsmann.

A Alemania esta noche no le funcionó casi nada. Jugadores claves como Florian Wirtz, Nick Woltemade o Serge Gnabry estuvieron por debajo de su nivel acostumbrado. Adelante generó muy poco y atrás sufrió casi permanentemente.

paises bajos 1 - 1 polonia

Un zapatazo desesperado del lateral del Aston Villa Matty Cash, que recogió un rechace en el borde del área, dio el empate a Polonia y dejó sin triunfo a Países Bajos que dominaba en el marcador desde la media hora, con el tanto de Denzel Dumfries, en el encuentro de clasificación del Mundial 2026 disputado en Róterdam.

Cash apareció cuando más lo necesitaba Polonia y sin Robert Lewandowski en el campo, sustituido a la hora de juego, desacertado y gris, por Karol Swiderski.

El tanto del defensa del Aston Villa da aire al combinado polaco en su objetivo de llegar al mundial. Está lastrado el combinado de Jan Urban por la derrota con Finlandia, con la que vuelve a jugar el domingo. Después ganó a Lituania y Malta.

Países Bajos lidera el Grupo G. Tenía dos victorias de su lado, ante Finlandia y Malta pero Cash evitó el pleno que le hubiera asentado en el primer lugar del grupo.