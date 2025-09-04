La pregunta que se hace Manolo Lama sobre un importante futbolista de la selección: ¿Es suplente?

España estaba ganando en su primer partido de clasificación para el Mundial 2026. Hasta el momento, el gol de los españoles lo consiguió Mikel Oyarzabal tras aprovechar un buen pase de Martín Zubimendi.

EFE SOFIA (Bulgaria), 04/09/2025.- Spain's Mikel Oyarzabal (C) celebrates with teammates after scoring the 0-1 during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers Group E match between Bulgaria and Spain in Sofia, Bulgaria, 04 September 2025. (Mundial de Fútbol, España) EFE/EPA/VASSIL DONEV

Luis de la Fuente sacó el siguiente once inicial: Unai Simón, Porro, Le Normand, Huijsen Cucurella; Zubimendi Merino Pedri; Lamine Oyarzabal y Nico. Una vez pasada la media hora de encuentro en Sofía, Manolo Lama le preguntó al resto de comentaristas sobre la figura de Pau Cubarsí, quién empezó el choque desde el banquillo. "Cubarsí en la última convocatoria no jugó ni un minuto. Hoy es suplente. La duda que tengo yo es: realmente Cubarsí es suplente en esta selección?" expresó Manolo.

Automáticamente contestó Fernando Morientes alabando el buen nivel que está mostrando Huijsen tanto con el Madrid como con España: "Es que la La irrupción de de Huijsen ha sido determinante en que ahí haya movimientos. Eh, cuando no estaba Hausen estaba muy claro la línea de atrás, incluso había otros jugadores que iban bailando, pero la entrada de Huijsen ha sido espectacular".