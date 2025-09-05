COPE
Sergi Darder en el 30º Torneo COPE: "El golf ha sido una gran forma de salir de mi rutina"

El centrocampista lamenta el caso Dani Rodríguez: "sabe y reconoce que se ha equivocado, es fastidiado para todas las partes y ahora necesita la ayuda de todos porque es un momento difícil"

Sergi Darder junto al director de COPE Xavi Bonet y el director de Arabella Golf, Bernat Llobera
Sergi Darder en el 30º Trofeo Cope de Golf

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura

