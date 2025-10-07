Pedro Bombino, pívot del Fibwi Mallorca: "Tenemos claro que debemos ser un equipo intenso y que podemos competir con cualquiera"

El interior cubano fue el mejor jugador del duelo balear Hestia Menorca-Fibwi Mallorca, máximo anotador con 19 puntos. Nos habla de su llegada a España procedente de Argentina y cómo se está encontrando