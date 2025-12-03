Adrián Colunga saca pecho de su Real Murcia: "Los calificativos para esta plantilla se quedan cortos"

El entrenador del Real Murcia, Adrián Colunga, ha calificado como "fantástico" y "top" el trabajo de su equipo en la victoria copera ante el Cádiz CF. El técnico ha destacado la unión del grupo y la capacidad de sobreponerse a las dificultades, asegurando que el equipo disfrutó tanto en ataque como en defensa.

Una identidad basada en el esfuerzo

Colunga ha explicado que el equipo sigue asimilando sus ideas y conceptos día a día. "Hubo momentos con balón muy buenos, de una colocación y una ocupación de espacios de lo que a mí me gusta", ha señalado el entrenador. La clave, según él, es la predisposición "increíble" de una plantilla para la que, asegura, se le "quedan cortos los calificativos".

Los calificativos para esta plantilla se quedan cortos" Adrián Colunga Entrenador del Real Murcia

El técnico ha subrayado la importancia de "atacar y defender juntos" y de saber sufrir ante rivales de categoría superior como el Cádiz, cuyos jugadores tienen una "toma de decisión compleja" propia de Segunda División.

Nombres propios del partido

En el plano individual, Colunga ha calificado de "sensacional" y "muy completo" el partido de David Vicente, que volvía a la titularidad tras una lesión. También ha confirmado que los 45 minutos de Alberto González estaban "pactados" para certificar su recuperación y ha elogiado la "grandísima actuación" de Diego Piñeiro.

El entrenador ha dedicado palabras de agradecimiento a Pedro León, de quien ha dicho que "entiende el juego como nadie" y "no se pierde un entrenamiento". Además, ha destacado el gran partido de Salk, a pesar de las molestias que sufrió, y ha definido a Pedro Benito como un "jugador fundamental" por su entrega constante.

Colunga también ha tenido un mensaje para los seguidores murcianistas, a quienes ha agradecido su apoyo incondicional. "El tipo de ayuda que recibimos cada vez que venimos a jugar en casa ayuda muchísimo", ha afirmado antes de sentenciar que el club tiene una afición de "primera división".

Es una afición que yo siempre lo he dicho, de primera división" Adrián Colunga Entrenador del Real Murcia

El derbi, en el punto de mira

Pese a la euforia por el pase de ronda, el técnico ha afirmado que ya piensa en el próximo partido contra el FC Cartagena. "El fútbol profesional tiene eso, lo disfrutas un poco y ya estás pensando en el siguiente", ha comentado Colunga, quien ha definido el derbi como "un partido que hay un componente emocional alto".

Finalmente, ha evitado el papel de favorito y ha puesto el foco en la mentalidad de su equipo a largo plazo. "La construcción de un equipo es sobre todo cuando venga algún momento malo. La derrota llegará, y tenemos que estar preparados para ese día, para que cuando llegue, volver a pensar en ganar", ha concluido.