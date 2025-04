El recuerdo a Paco Galmés de Juanjo Dobla y Toni Garau

El ex presidente balearico recuerda pese a la rivalidad con cariño al ex directivo de fútbol base del RCD Mallorca durante 40 años, fallecido el pasado 15 de Abril. El ex bermellón Juanjo Dobla dice que fue una figura clave en el fútbol base