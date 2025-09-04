COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Óscar Troya: "Estamos muy contentos con los jugadores que han llegado al Poblense"

El técnico muestra la ilusión de un club que regresa a categoría nacional y que se estrena en 2ª RFEF ante el Espanyol B. 

Óscar Troya
00:00
Descargar

Óscar Troya

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

17:00H | 4 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking