Llorenç Simonet: "Los niños están muy agradecidos al RCD Mallorca, contentos y emocionados"
El padre del pequeño Llorenç, imagen de la derrota ante el Barcelona, cuenta en Deportes Cope Baleares que su hijo "tiene mucho carácter y vive los partidos intensamente". Dice que los dos hermanos están muy agradecidos al RCD Mallorca, que les acercó a la plantilla
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
“Lo preocupante, es que tal como ocurrió los días siguientes a la dana de Valencia, vuelve a oírse eso de que 'solo el pueblo salva al pueblo”
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h