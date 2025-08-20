COPE
Llorenç Simonet: "Los niños están muy agradecidos al RCD Mallorca, contentos y emocionados"

El padre del pequeño Llorenç, imagen de la derrota ante el Barcelona, cuenta en Deportes Cope Baleares que su hijo "tiene mucho carácter y vive los partidos intensamente". Dice que los dos hermanos están muy agradecidos al RCD Mallorca, que les acercó a la plantilla 

Los hermanos Simonet tras conocer a los jugadores
Llorenç Simonet

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

