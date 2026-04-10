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Joan Feliu, jugador del Palmer: "Tenemos una final ante el Melilla"

El capitán destaca la importancia del encuentro del domingo en Son Moix y la mejoría del equipo, cuentan con la duda de Sanadze.  

Joan Feliu
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Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

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