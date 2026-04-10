Joan Feliu, jugador del Palmer: "Tenemos una final ante el Melilla"
El capitán destaca la importancia del encuentro del domingo en Son Moix y la mejoría del equipo, cuentan con la duda de Sanadze.
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el
1 min lectura3:59 min escucha
"Hay trasiego de prostitutas, de enchufismo, de bolsas con fajos de dinero y todo se ha producido en el corazón de la estructura del poder"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h