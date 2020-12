Héctor Cariñano: “La gorra de Joan Mir ha sido muy especial para Ibón”

En Deportes Cope Mallorca hemos querido conocer la historia de Ibón, uno de los mayores fans de Joan Mir, pero, sobre todo, un luchador de la vida. Ibón nació el 30 de diciembre de 2002, “tiene una invalidez de un 37 % y es un niño especial que va a un colegio especial. Tiene ciertas limitaciones, por ejemplo, en las matemáticas, pero luego tiene cosas muy desarrolladas como es la empatía. Es muy extrovertido y muy afín a las personas. Como padre he aprendido mucho desde que lo tengo a mi lado”, cuenta Héctor Cariñano.

Hace un mes sufrió una crisis, una convulsión que no había tenido en 10 años. “Una crisis epiléptica, que con su musculatura del muslo, es capaz partió el fémur, el hueso de mayor tamaño del cuerpo. Rápidamente llamamos a la ambulancia y lo llevaron al hospital. Tuvimos mucha suerte de que dio negativo por Covid y un grupo de traumatólogos y cirujanos lo pudieron aperar. Estuvo 4 o 5 horas en la operación, y salió todo bastante bien. Ahora lo tenemos en casa, en silla de ruedas, y nos han dicho que va a tardar unos seis meses en andar. Lo peor no fue sólo fue la rotura del fémur, sino que al morderse la lengua estuvo a punto de morir ahogado. Si la convulsión llega a durar medio minuto más, no hubiese podido respirar y se hubiese muerto”, expresa el padre de Ibón.

Ibón es fanático de las motos y su idolo es el piloto mallorquín Joan Mir, actual campoeón del mundo de MotoGP. Esta semana, Ibon ha recibido un regalo muy especial, que no esperaba: la gorra firmada y dedicada por Joan Mir. “Cuando la ve, le hace ilusión”, explica Héctor Cariñano.