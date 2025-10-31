COPE
Ginés Martínez, presidente del Club de Vela Port d'Andratx: "No estamos dispuestos a desaparecer"

El club lanza un SOS al Govern Balear tras quedarse sin espacio en el puerto

Club de Vela Port d'Andratx
Ginés Martínez

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura10:16 min escucha

