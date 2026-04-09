Adrián Garrido tras su triplete con el Andratx titula su partido: "Abrió la lata a lo grande"
El delantero y periodista analiza su hat-trick ante el Mestalla y el próximo derbi ante el At.Baleares
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el
1 min lectura3:17 min escucha
"La de Adamuz fue una tragedia evitable si se hubieran hecho las cosas bien. Hasta el momento, ningún político ni alto cargo ha pagado de la forma que se puede hacer en democracia: dimitiendo"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h