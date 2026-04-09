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Adrián Garrido tras su triplete con el Andratx titula su partido: "Abrió la lata a lo grande"

El delantero y periodista analiza su hat-trick ante el Mestalla y el próximo derbi ante el At.Baleares

Adrián Garrido
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Garri

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

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