Motril se muestra a España a través de las VI Olimpiadas Nacionales de la FESD

Motril será sede, del 14 al 17 de abril de 2026, de las VI Olimpiadas Nacionales de la Fundación Educativa Santo Domingo (FESD), un evento que reunirá a alumnado y profesorado de los distintos centros educativos que la Fundación tiene repartidos por toda España. El evento traerá a cerca de 2.000 alumnos y alumnas, junto a sus profesores, a nuestra ciudad procedentes de todo el territorio nacional.

Hay que recordar que la Fundación Educativa Santo Domingo de la Familia Dominicana (dominicos/dominicas), dispone de 38 colegios en el territorio nacional en diez comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y Navarra) y en 29 localidades, uno de ellos en Motril, el colegio Santo Rosario FESD.

La elección de Motril como sede responde a su capacidad organizativa, la calidad de sus instalaciones deportivas y su experiencia en la celebración de eventos, factores que permitirán acoger con garantías esta cita nacional del deporte escolar. No es un simple evento deportivo, es una gran oportunidad para Motril para mostrar que es una ciudad preparada, acogedora y capaz de organizar eventos de cualquier magnitud. La ciudad va a estar a la altura, está preparada e ilusionada y se convertirá en un punto de encuentro para toda España. Los niños y niñas, y los acompañantes que visiten Motril, además disfrutarán de la gastronomía y de la tierra convirtiendo a Motril en el epicentro deportivo del país.

La inauguración oficial tendrá lugar el martes 14 de abril en el estadio municipal de atletismo ‘Emilio Hidalgo Pérez’, con un desfile de los centros participantes, intervenciones institucionales y exhibiciones deportivas. Tras el acto inaugural comenzarán las primeras pruebas de atletismo. Las diferentes citas se desarrollarán en varias instalaciones deportivas municipales de Motril, entre ellas el pabellón municipal ‘Emilio Antúnez’, el pabellón municipal de Deportes, los campos de fútbol municipales y el complejo municipal de piscinas ‘José Vinuesa Tentor’, que acogerá las pruebas de natación.

Durante cuatro jornadas, estudiantes de categorías alevín, infantil y cadete, a partir de los diez años, participarán en distintas disciplinas deportivas como fútbol 7, baloncesto, balonmano, voleibol 4x4, atletismo, natación y ajedrez, además de asistir a exhibiciones de gimnasia rítmica y artística. La clausura de las olimpiadas tendrá lugar el 17 de abril, jornada en la que se disputarán las últimas finales y se realizará la entrega de medallas y trofeos a los equipos y deportistas más destacados del campeonato.