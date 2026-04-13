Palencia celebrará el Día de Castilla y León con un concierto gratuito de Marta Sánchez y una carrera solidaria

Palencia se prepara para celebrar el Día de Castilla y León 2026 con un programa completo que une música en directo, deporte y un claro componente solidario. La Junta de Castilla y León ha diseñado una propuesta para todos los públicos con el objetivo de "reforzar ese sentimiento de pertenencia" y fomentar la participación ciudadana, según ha explicado el delegado territorial, José Antonio Rubio.

La música, protagonista en la víspera

La música será la gran protagonista en la víspera del festivo, el lunes 22 de abril, en el Parque del Salón. La noche comenzará a las 21:00 horas con la actuación del grupo palentino ONI, una banda de pop-rock en crecimiento dentro de la escena local. A las 22:00 horas, subirá al escenario la reconocida artista Marta Sánchez, una de las voces femeninas más destacadas del panorama musical español desde los años 80.

EFE Marta Sánchez, en un concierto

La organización de los conciertos en la víspera responde al respeto institucional hacia los actos conmemorativos que se celebran el 23 de abril en Villalar de los Comuneros, permitiendo así que quienes lo deseen puedan disfrutar de la programación musical y acudir al día siguiente a esta localidad vallisoletana.

Deporte solidario para toda la familia

El día grande, martes 23 de abril, estará centrado en el deporte con un fin benéfico. A las 11:00 horas partirá desde el Paseo del Salón una carrera gratuita de 4 kilómetros. Media hora después, a las 11:30 horas, comenzará una marcha de 2 kilómetros de carácter no competitivo, pensada para que cualquier persona pueda participar en un ambiente festivo.

Ambas pruebas se organizan a beneficio de la Federación de Plena Inclusión Castilla y León, concretamente para las entidades ASPANIS, ATACES, Fundación BRIAN, ADECAS y Villa San José. Además, se ha habilitado la opción de un "dorsal 0" para quienes deseen colaborar directamente con un donativo.

COPE Presentación de actividades por el Día Castilla y León 2026 en Palencia

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse hasta el 20 de abril de 2026 a través de las páginas web www.diadecastillayleon.es y www.runvasport.es. Todos los participantes recibirán una bolsa del corredor que incluye una camiseta técnica y la entrega de premios de la carrera, con distintas categorías, está prevista en torno a las 12:15 horas.

La celebración del Día de Castilla y León representa una oportunidad única para reforzar la identidad común" José Antonio Rubio Delegado territorial de la Junta en Palencia

El delegado territorial ha animado a todos los palentinos a participar activamente, subrayando que el objetivo de la Junta es "incentivar el orgullo de ser castellanoleoneses". En este sentido, Rubio ha destacado que “la celebración del Día de Castilla y León representa una oportunidad única para reforzar la identidad común y estrechar los lazos que unen a la ciudadanía con su tierra, poniendo en valor sus tradiciones y su riqueza cultural”.