Esteban Milena y Luna Molina se imponen en la III Carrera Playa de Motril

Esteban Milena, vigente campeón del Circuito de Fondo Diputación, se adjudicó el triunfo absoluto en la III Carrera Playa de Motril que un año más organizó de forma magistral el Club Deportivo Trail Running Costa Tropical Motril. El corredor del Atletismo Maracena invirtió un tiempo de 32:14 en recorrer los diez kilómetros de que constaba la prueba.

Tras los pasos del ganador, en segunda posición entró Jesús Mena Partal, del Delsur La Palma con una marca de 33:24, mientras que al tercer cajón del podio subió Antonio Cazorla, del CD Locos de la Colina con 35:19. Destacar el cuarto y sexto puesto, respectivamente, de los motrileños Paco Casares y José Morales Centella, primeros también en sus respectivas categorías.

En cuanto a la categoría femenina, victoria para la motrileña Luna Molina Gómez, con un tiempo de 43:40; siendo segunda Ángela Rubiño García, con 43:57; y completando el podio como tercera Sole Cumplido Martínez, del equipo Locos de la Colina con 44:16. La participación fue de 203 corredores, de ellas 64 fueron mujeres.

Cinco kilómetros

No menos interesante que la prueba grande estuvo la de 5K, disputada a continuación y con un cuadro estelar de atletas motrileños que, de hecho, coparon los primeros puestos. El triunfador fue Diego Castillo, del Delsur Cooperativa La Palma con un tiempo de 16:04. Le siguió Jorge Palomares Vílchez, del Atletismo Maracena con 16:29; tercero fue Sergio Blanco, del Delsur con 17:02, y en cuarta posición se clasificó Alejandro Estévez Martín, también del Delsur La Palma con 17:34.

En féminas se impuso la almeriense Sara Souto Rodríguez, del Club Triatlón Adra con 23:08, acompañada en el podio por María Selma Embuena, del Trainers Endurance con 24:20; y la sexitana Beyda María Carranza, del Club Atletismo Almuñécar con 24:44. Cruzaron la meta 155 corredores, de los cuales más de la mitad, concretamente 88, eran mujeres.