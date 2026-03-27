El Mirall de l'Església 27 de marzo de 2026

¿De dónde viene el éxito de la película Los Domingos? Hoy comentamos en mesa redonda esta película, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa. Participan Txema Solera, psicólogo y padre de familia, Sor Antonia Alomar, religiosa agustina del Amparo, Sor Gadali Naira, religiosa agustina del Amparo, y David Mataró, guionista y director de cine.