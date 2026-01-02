COPE
El Mirall de l'Església 2 de enero de 2026

En nuestro primer programa del año nos preguntamos por los lazos entre cristianismo y pobreza. Nos contesta Mn. Peptoni Guardiola, delegado episcopal de Cáritas Mallorca. La parroquia de Sencelles ha organizado una nueva exposición en el marco de las fiestas de Navidad: "Els Reis ja són aquí", hablamos con Jordi Llabrés, comisario de la exposición.

Redacción COPE Mallorca

Mallorca - Publicado el

1 min lectura28:17 min escucha

