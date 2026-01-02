Ofrecen trabajo en Albacete podando árboles de pistacho a 12,5 euros la hora durante cuatro meses: "Necesitamos gente"

Una finca de grandes dimensiones en Albacete ha lanzado una oferta de empleo para buscar personal para la poda de pistachos. La oferta, que se ha difundido a través de un vídeo en la red social TikTok, busca cubrir entre 30 y 40 vacantes con un salario de 12,5 euros la hora.

Las condiciones de la oferta

El portavoz de la explotación agrícola detalla en el vídeo que el trabajo se desarrollará íntegramente en Albacete y que no es necesario tener experiencia previa. La tarea principal, explica, "consiste en formar la corona del árbol; en caso de que no se le forme la corona, se sigue una medida de corte a 90 centímetros del suelo".

En cuanto a los requisitos, el anuncio especifica que buscan "específicamente gente con papeles, sin importar su nacionalidad". Sobre la remuneración, se aclara que "el salario establecido es de 12,50 € la hora" y que, a diferencia de otras ofertas del sector, "aquí no se trabaja ni por árbol ni por objetivos, sino por horas".

Necesitamos entre 30 y 40 personas"

Un sector en auge

La necesidad de personal es acuciante, ya que la finca cuenta con unas 1.000 hectáreas de pistachos, a las que pronto se sumarán otras 200. El portavoz subraya la urgencia de la oferta: "Actualmente solo somos tres trabajadores y necesitamos entre 30 y 40 personas".

Esta oferta refleja el crecimiento de un sector que se ha popularizado en los últimos años en varias zonas de España. El pistacho se ha consolidado como el 'oro verde' por su alta rentabilidad y su buena adaptación al clima, convirtiéndose en un cultivo emergente que gana terreno en el campo español.

Podemos estar trabajando perfectamente durante cuatro meses"

La oferta no es para una campaña puntual, sino que se presenta como una oportunidad de empleo con cierta estabilidad. Según se indica en el vídeo, el volumen de trabajo es tan grande que la duración del contrato puede extenderse. "Es una oportunidad de empleo estable donde podemos estar trabajando perfectamente durante cuatro meses", concluye el portavoz.