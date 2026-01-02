Miquel Solé culmina el repte de córrer cada dia de l'any per la salut mental
L'ultrafondista lleidatà completa 7.453 quilòmetres en 365 dies consecutius per trencar els estigmes sobre les malalties mentals
Lleida - Publicado el
2 min lectura10:06 min escucha
L'ultrafondista i auxiliar clínic Miquel Solé ha completat el seu projecte solidari de córrer durant els 365 dies del 2025 per donar visibilitat a la salut mental. A poques hores de finalitzar el repte, l'atleta acumula gairebé 7.400 quilòmetres a les cames, una gesta que culminarà aquest dissabte amb una última cursa fins a la Seu Vella de Lleida.
Una motivació personal i professional
Amb 27 anys d'experiència com a auxiliar a la clínica Mentalia, Solé coneix de prop la realitat de les malalties mentals. Aquesta vivència diària, sumada a l'experiència personal amb l'Alzheimer que va patir el seu sogre, el va impulsar a iniciar el projecte. "Vaig començar amb l'Alzheimer i acabaré també amb l'Alzheimer", ha explicat, dedicant cada un dels dotze mesos a una patologia diferent.
A més, el repte també té una dedicatòria especial per a un nen de cinc anys amb Mand, una malaltia rara, a petició de la seva mare. Aquesta causa serà protagonista en el tram final del seu projecte.
Superant el dol i el dolor físic
El camí no ha estat fàcil. L'any ha estat marcat per moments personals molt durs, com la mort del seu pare a l'inici o la mort de la seva mare el mes de juny. Tot i el dol, Solé no va fallar al seu compromís: "Aquella tarda vaig córrer sis quilòmetres per ella, havia de córrer cada dia", ha recordat. Un altre dels obstacles va ser una lesió de turmell quan portava 2.000 quilòmetres. "Em vaig torçar el peu i es va inflar molt, vaig estar quinze dies de baixa", ha relatat.
No pensava que me'n sortiria, d'aquesta"
Corredor ultrafondista
Malgrat el dolor i el mal pronòstic inicial, la seva determinació el va mantenir en marxa. "No em vaig aturar, vaig fer dos o tres quilòmetres caminant i no sé ni com me'n vaig sortir, no em queda ni rastre", ha afirmat. Aquesta capacitat de sobreposar-se demostra, segons ell, la fortalesa de la ment per damunt de les limitacions físiques.
Podem arribar a fites que no ens pensem"
Corredor ultrafondista
El gran final a la Seu Vella
L'objectiu del repte mai ha estat recaptar diners, sinó donar visibilitat a la salut mental. Solé ha agraït el suport de mitjans locals com COPE Lleida i la Diputació, tot i que ha lamentat la falta de resposta de d'altres mitjans de comunicació estatals. El projecte culminarà demà amb l'última etapa de 53 quilòmetres des de les Avellanes fins a la Seu Vella, on pujarà al campanar per tancar un any de superació i compromís.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.