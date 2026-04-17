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El Mirall de l'Església 17 de abril de 2026

Hoy nos acompaña María Elena Valiente, nueva directora del CESAG, el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez. Hablamos con ella sobre esta nueva etapa, los retos del centro y el papel de la educación universitaria en el contexto actual.

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Redacción COPE Mallorca

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