El Mirall de l'Església 16 de enero de 2026
Dedicamos el programa a una nueva mesa redonda, hoy con la pregunta: "¿Qué aporta el perdón después de un delito?" Participan Diego Gómez Reino, Carlos Izquierdo y Jaume Alemany.
Redacción COPE Mallorca
Mallorca - Publicado el
1 min lectura30:00 min escucha
Escucha en directo
En Directo COPE MALLORCA
COPE MALLORCA
En Directo COPE MÁS MALLORCA
COPE MÁS MALLORCA
"Al caprichoso Donald Trump nada le podía gustar más que enseñar al mundo entero cómo la dirigente opositora le entregaba el Premio Nobel que tanto reclama él"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h