El Mirall de l'Església 14 de noviembre de 2025

Hablamos de un libro que busca entender el problema de los abusos en la estructura de la Iglesia: “Iglesia en conversión”, su autor es Josep Ramon Ortega. Niños, adolescentes y jóvenes están invitados a vivir mañana el jubileo en el Santuario de Lluc, nos invita Josep Maria Serra.

Redacción COPE Mallorca

Mallorca - Publicado el

1 min lectura28:49 min escucha

