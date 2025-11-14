El Mirall de l'Església 14 de noviembre de 2025
Hablamos de un libro que busca entender el problema de los abusos en la estructura de la Iglesia: “Iglesia en conversión”, su autor es Josep Ramon Ortega. Niños, adolescentes y jóvenes están invitados a vivir mañana el jubileo en el Santuario de Lluc, nos invita Josep Maria Serra.
