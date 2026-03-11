COPE
palma 2031 - ciudad de cultura

EPISODIO 8 : JAZZ PALMA

En este episodio exploramos cómo la creatividad, la música y el arte transforman la ciudad. Nos adentramos en el ambiente del Jazz Palma Festival, un evento que convierte a Palma en un escenario vivo de experiencias culturales. Celebrado en el emblemático Castillo de Bellver, este festival reúne música, historia y cultura en un entorno único. Un podcast original de COPE Mallorca.

PALMA 2031 - CIUDAD DE CULTURA

Alicia Cabrera

Mallorca - Publicado el

1 min lectura11:51 min escucha

