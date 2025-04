La UVigo enseña a los profesores a ser creativos en el aula

La creatividad no es un atributo exclusivo de mentes privilegiadas, sino uno que tenemos todos, al menos en potencia, pero que hay que desarrollar. Y eso implica trabajo, dedicación y formación. Por ello, la unidad de Cultura Científica de la Universidad de Vigo ofrece este miércoles, a partir de las cinco de la tarde, un taller gratuito titulado ‘Pensamiento creativo, taller práctico para impulsar la creatividad en el aula’. Se celebra en el edificio Redeiras, está orientado a profesores de primaria y secundaria y corre a cargo de Juli Molares Cardoso, profesora de la Facultad de Comunicación y coordinadora del Máster en Dirección de arte publicitaria.

¿Por qué es importante trabajar la creatividad en el contexto educativo?

La creatividad es importante trabajarla en cualquier contexto, en el educativo y en cualquiera que te puedas imaginar, porque al final la creatividad es conectar cosas, es hacer nuevas conexiones. Y si eso lo llevas al ámbito educativo, pues tiene mucha más importancia porque cuando tú fomentas la creatividad, desarrollas el pensamiento, un pensamiento más flexible, eso te permite encontrar soluciones nuevas, te adaptas a nuevos retos y sobre todo al alumnado le motiva, fomenta el pensamiento crítico, la autonomía, la confianza y sobre todo, una cosa muy importante: fomenta la curiosidad y cuando hay curiosidad, hay movimiento.

El curso, en todo caso, está dirigido a profesorado de Primaria y Secundaria. ¿Dónde pueden inscribirse las personas interesadas? ¿Y qué beneficios concretos esperas que se puedan llevar después de realizar este taller?

La inscripción es gratuita y lo pueden hacer a través de la plataforma de Evenbrites. Pones pensamiento creativo y ya te sale y simplemente te inscribes. ¿Y qué beneficio tiene para los docentes? Pues el curso, aunque no es muy largo, porque al final son dos horas, ojalá fueran muchas más pero el tiempo es el que es, está adaptado para que esos docentes puedan llevarse ciertas técnicas y ciertas estrategias o dinámicas que después puedan replicar con sus alumnos y lo puedan adaptar, pues dependiendo del nivel del alumnado o del tipo de asignatura son ejercicios muy flexibles, por decirlo así, muy adaptables.

Uno de los asuntos clave del taller es desmontar falsas creencias sobre la creatividad. ¿Cuál crees tú que es el mito más habitual en torno a la creatividad?

El mito más habitual es la frase: yo no soy creativo. Y eso es mentira. Y después, el otro podría ser el de que mucha gente piensa que la creatividad llega por iluminación. La creatividad no es un talento innato. Todos somos creativos y todos nacemos siendo creativos. ¿Qué pasa? Que a medida que crecemos, el sistema, como no siempre favorece el desarrollo de la creatividad, me vas a permitir la expresión, nos vamos estropeando. Vale, pero lo que son diferentes niveles de creatividad que pueden entrenarse y cultivarse. Entonces, lo primero que hay que hacer es alejar esa idea de que yo no soy creativo porque muchas veces la gente dice, yo no soy creativo y sobre todo, cuanto más mayores son las personas, más miedo tienen a desarrollar esa creatividad. Y es eso: la principal causa de resistencia al desarrollo de la creatividad es el miedo.

¿También se trabaja en tu taller el pensamiento lateral, podrías explicarnos qué es este pensamiento lateral y por qué puede ser útil en el aula?

El aula bien, el pensamiento lateral es un término que acuña Eduard de Bono, que es el padre de este tipo de pensamiento, y él lo que nos dice es que la mayoría de nosotros se rige por un pensamiento vertical, es decir, un pensamiento donde una cosa se hace detrás de otra, siguiendo una lógica y sin valorar ningún camino alternativo. Y este autor lo que nos dice es que el pensamiento lateral se caracteriza precisamente por lo contrario, por pensar fuera del camino lógico, por intentar hacer conexiones inesperadas, y como consecuencia de esto buscar soluciones innovadoras. Es decir: no descartar nada, voy a valorar todas las opciones y a partir de ahí yo voy creando mi camino. No creo un camino lógico, sino que voy creando el propio. Si esto lo llevas al aula pues al final el pensamiento lateral tiene, yo creo, dos beneficios muy importantes: uno, que fomenta las ideas diversas, y, después, que elimina el miedo a equivocarse, porque en el pensamiento lateral no hay una única respuesta válida. Entonces, es una forma de crear diferentes opciones.

Muchas veces, Juli, pensamos que la creatividad es algo exclusivo o típico de ciertas materias, como el arte o la música. ¿Cómo se puede aplicar el pensamiento creativo en otras áreas como las ciencias o las matemáticas?

Yo siempre digo que la creatividad es un estado mental, es una forma de observar el mundo, con lo cual tú lo puedes llevar al ámbito que tú quieras. En un ámbito científico, incluso muy muy científico, tú puedes valorar cosas como resolver problemas abiertos, puedes valorar cómo vas a hacer el proceso y no solo el resultado, puedes incorporar elementos visuales o narrativos, es decir, puedes hacerlo de diferentes formas para poder llegar a una conclusión. Pero los problemas siempre pueden ser abiertos, aunque sea muy de un ámbito muy, muy científico.

Para terminar, ¿qué le dirías a una persona que piensa que no es creativa? ¿Y por qué animarías al profesorado a participar en este taller del miércoles?

Pues mira, yo lo que le diría a esa persona que piensa que no es creativa es que borre esa idea de su cabeza, que a lo mejor su creatividad está un poco dormida, pero lo que puede hacer es estimularla y se puede estimularla a través de muchos medios. Una de las formas para los docentes es que asistan al curso porque o al taller. ¿Por qué? Porque lo primero, independientemente de unos pequeños conocimientos teóricos para contextualizar que son importantes, yo diría que lo que vamos a hacer es jugar, experimentar y, sobre todo, pasarlo bien, porque se trata de pasarlo bien. Para desarrollar la creatividad te lo tienes que pasar bien.