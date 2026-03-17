La protectora del Morrazo (Pontevedra) pide ayuda urgente para atender a 22 podencos rescatados en Moaña

El SEPRONA de la Guardia Civil de Cangas procedió el pasado 16 de marzo al decomiso preventivo de 22 perros de raza podenco que se encontraban en condiciones higiénico-sanitarias pésimas en un galpón de Moaña.

La intervención se desencadenó tras un aviso de la Protectora de Animais do Morrazo, que alertó sobre la presencia de un gran número de animales en un espacio muy reducido del que emanaba un fuerte olor.

CONDICIONES DE LOS ANIMALES

Durante la inspección, realizada en presencia del hijo del propietario —hospitalizado—, los agentes localizaron a 16 hembras y 6 machos, muchos de ellos atados con cadenas cortas que limitaban severamente su movilidad.

El informe oficial detalla que 13 de los canes carecían de microchip, la mayoría presentaba signos evidentes de sarna y varias hembras mostraban indicios de haber parido recientemente.

ESTADO DE SALUD Y TRAUMA

La responsable de la protectora, Lorena Gago, ha calificado la situación como un “maltrato terrible”, señalando que en sus 11 años de trayectoria no se había enfrentado a un caso de tal magnitud.

Los animales, ya trasladados a las instalaciones de la asociación, presentan un estado de salud precario, con parasitosis y problemas dermatológicos, además de un profundo trauma psicológico que se traduce en miedos intensos.

INVESTIGACIÓN ABIERTA

El SEPRONA mantiene abiertas las gestiones con los familiares del dueño para esclarecer la legalidad de la tenencia, la falta de identificación y la cría indiscriminada, mientras elabora el informe para las autoridades de bienestar animal.

LLAMAMIENTO A LA COLABORACIÓN

Ante la llegada de los 22 canes, la protectora ha realizado un llamamiento público para recaudar fondos, al considerar que el esfuerzo económico y médico es inasumible de forma autónoma.

Gago estima que los gastos de recuperación —que incluyen esterilización, vacunación, desparasitación y tratamientos dermatológicos— oscilarán entre 350 y 500 euros por perro.

La entidad subraya que “toda ayuda cuenta” y recuerda que los interesados pueden colaborar mediante transferencias o Bizum a través de sus redes sociales, con el objetivo de que los animales puedan recuperarse y ser adoptados en un futuro.