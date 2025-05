El PP busca cómo retener en Vigo los 20 millones del centro de asociacionismo

Vigo - Publicado el 21 may 2025, 16:42

"Estamos intentando desde el Partido Popular de Vigo, desde el grupo municipal de Vigo, retener esos 20 millones buscando algún sitio donde utilizarlos", ha asegurado este miércoles en los micrófonos de COPE la presidenta de los populares en la ciudad olívica, Luisa López.

Se refiere la también vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra a los 20 millones que la Xunta de Galicia quería invertir en Vigo para construir un moderno centro de asociacionismo en el edificio en el que estaban los antiguos juzgados.

La Xunta disponía incluso de licencia de obra concedida por la concejalía de Urbanismo, pero a última hora el Gobierno local se echó atrás alegando que el suelo es municipal y que no está dispuesto a regalárselo.

Tras un intenso cruce de declaraciones entre ambas administraciones, hace unos días la Xunta dijo que, ya que Vigo no la quiere, esa inversión se irá a otra ciudad de Galicia. Ourense, por ejemplo, podría ser una candidata, toda vez que su alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, ya lo propuso en su momento.

"inconcebible"

Y desde el PP de Vigo se echan las manos a la cabeza. "Es iconcebible", dice Luisa Sánchez, que el Gobierno local esté dispuesto a perder una inversión de esta magnitud, pero recuerda que no es la primera vez que sucede.

"Nos pasó, por ejemplo, con el campus de FP, que se intentó traer a Vigo. No se pudo gestionar el tema de los terrenos con el concello y terminó en Ourense", recuerda.

"Y ahora hay 20 millones de fondos europeos destinados para el asociacionismo, para darles un edificio digno en el centro de la ciudad, y se vuelven a poner trabas para decir que la Xunta no invierte en Vigo. No, quien no deja que la Xunta invierta en Vigo desde luego es nuestro alcalde", ha dicho.

Conseguir que esos fondos acaben siendo invertidos en la ciudad es el objetivo del PP de Vigo, que deberá encontrar ahora una fórmula y una idea que convenza la Gobierno autonómico.