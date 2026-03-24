Muere un hombre de 47 años en el incendio de su vivienda en As Neves (Pontevedra)

Un vecino de As Neves (Pontevedra) de 47 años de edad ha fallecido en la mañana de este martes tras declararse un incendio en su vivienda en la parroquia de Taboadexa de este municipio pontevedrés.

Según han informado fuentes de Emerxencias, varios vecinos dieron la alarma sobre las 7.00 horas, alertando de que se estaba produciendo un incendio en una vivienda y de que podría haber una persona en el interior.

Actuación de los vecinos y emergencias

Los propios vecinos fueron los primeros en actuar para sofocar las llamas y hasta el lugar se trasladaron efectivos de bomberos, de Guardia Civil y del 061.

Hasta el punto acudió una ambulancia asistencial con el médico de la zona, pero a su llegada el ocupante de la vivienda estaba ya fallecido y solo se pudo confirmar su muerte.