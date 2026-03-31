Detenido en Vigo tras huir de la Policía con más de 900 gramos de cocaína y hachís

Un joven fue detenido este pasado fin de semana en Vigo después de ser sorprendido con más de 900 gramos de droga tras intentar huir a la carrera de agentes de la Policía Nacional que trataban de identificarlo.

Actitud sospechosa en el centro

Según fuentes policiales, los hechos se produjeron en la zona centro de la ciudad, donde una patrulla observó a un hombre salir de un portal con dos bolsas en la mano. Al detectar la presencia policial, el individuo aceleró bruscamente el paso y comenzó a mirar hacia atrás, mostrando una actitud nerviosa.

Ante esta conducta, los agentes decidieron interceptarlo para proceder a su identificación, momento en el que el joven emprendió la huida a la carrera.

Persecución y recuperación de la droga

Durante la persecución, en la que también participó la Policía Local, el sospechoso se deshizo de las bolsas que portaba. Los agentes lograron recuperarlas y comprobaron que contenían casi 250 gramos de cocaína y 665 gramos de hachís.

Detención en Beiramar

El operativo policial permitió finalmente interceptar al joven en las inmediaciones de Beiramar, donde fue detenido. Posteriormente, fue puesto a disposición del juzgado de guardia como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.