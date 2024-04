Cobra un 1,3 millones de un boleto que no había pagado gracias a la honestidad del vendedor

Hoy decisioes, actitudes, como la de Rubén García, que devuelven la fe en el ser humano. Rubén García regenta una pequeño restaurante en el centro de Vigo, Casa Puentes, donde además de ofrecer comidas del día, cafés y cañas a quien por allí pasa, expende lotería.

El pasado 27 de marzo un cliente habitual le pidió que le sellase una primitiva y le dijo que se la pagaría más adelante. Se fue a Italia sin haber pagado el boleto y ahora es millonario básicamente porque Rubén ha sido un tipo honesto que sigue siendo tan pobre como antes.

Boleto aún sin pagar

"Fue agraciado con el premio de, 1,3 millones cuando el boleto sigue sin estar pagado y está en mi poder, pero bueno, la buena voluntad siempre ha estado rpesente en el negocio durante toda la vida y mi honestidad no va a ser disntinta", ha dicho a COPE Rubén.

El boleto, ni está pagado, ni está siquiera firmado, por lo que Rubén bien podría ser hoy el millonario, en lugar de su cliente habitual.

"Seguramente", afirma, pero "a lo largo de los últimos años se han producido historias relacionadas con premios con alguna gente que se ha intentado aprovechar de la mala fe propia del ser humano y han acabo en tribunales por cantidades menores".

La noticia

Y aunque parezca mentira, el cliente dueño del boleto no se tomó del todo bien la noticia cuando la recibió por parte de Rubén. Sospecha este que eso se debe a que, como acostumbra a gastarle todo tipo de bromas, cuando le anunció que era millonario se lo tomó a guasa.

"Cuando lo llamé el sábado a las 10:30 de la noche (pensó ) que el motivo era ese, tomarle el pelo. Y él, de entrada, de muy mal humor, básicamente me mandó a la mierda", rememora Rubuén.

Cuqluiera podría pensar que el cliente que se ha embolsado 1,3 millones de euros bien podría haber repartido su premio con Rubén, una forma de compensar su buena voluntar, pero al parecer, ese asunto no se ha tratado.

"Mis principiios me impiden el llorar una propinita. Si cae algo, bien, y si no la amistad no va a cambiar", afirma Rubén.

Un premio en especies

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Su premio particular, asegura, es "el efecto llamada" que este premio ha tenido para su negocio. "Con decirte que el lunes doblé la venta de los diferentes juegos de loteríaa", explica.

Y no sólo. También ha visto un incremento notable del número de clientes, por lo que la venta de empanadillas, la especialidad de la casa, se ha disparado.