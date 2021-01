"El cierre de la frontera me parece una estupidez. Ya nadie se está moviendo entre países"

Portugal ha decidido cerrar la frontera con España desde este lunes 1 de febrero, y durante al menos las próximas dos semanas. Una medida que llega tras conocer que la situación epidemiológica en el país vecino está muy complicada en estos momentos. Según los últimos datos aportados por el gobierno luso hay más de 6.500 enfermos ingresados en hospitales, 782 en unidades de cuidados intensivos. En las últimas 24 horas se produjeron más de 300 fallecimientos. A partir del domingo se intensifican los controles en la frontera.

¿Qué pasa con los trabajadores transfronterizos?

Cecilia Puga es una vecina de Arbo que tiene su negocio, una peluquería, en Megalzo (Portugal). En los micrófonos de Cope Vigo mostraba su preocupación por la situación, de hecho dice sentir angustia al pensar que, con el cierre de fronteras, tenga que volver a recorrer cientosde kilómetros para poder abrir el establecimiento. Ya le paso hace meses, en el inicio de toda esta "pesadilla", cuando tenía que desplazarse hasta Tui, el único acceso con Portugal que estaba abierto.

Lo cierto es que por el momento su peluquería sigue cerrada. Ahora mismo en el país luso sólo se permite abrir los negocios esenciales, de hecho no hay ni siquiera clase. La situación epidemiológica preocupa y mucho a las autoridades. Reconoce que atraviesa una situación dificil y que confía en breves poder recibir la ayuda económica que ofrece el Gobierno de Portugal para aquellos negocios que han tenido que echar el cierre. Cecilia no se plantea por el momento cerrar, "llevo muchos años allí, tengo una clientela fija", señala, pero no descarta tener que quedarse ella sóla al no poder asumir el suelo de la única empleada que tiene.

En los micrófonos de Cope hemos hablado con ella. Escucha aquí, la entrevista completa.

Tui, Arbo, Tomiño y Salvaterra de Miño piden que se mantengan controles, pero no el cierre.

Este viernes, los alcaldes de Tui, Arbo, Tomiño y Salvaterra se han reunido con la Subdelegada del Gobierno en la provincia, Maica Larriba, para hablar sobre el cierre de la frontera con Portugal. Son muchos los vecinos que residen en estos municipios gallegos que tienen relación con el país vecino por lo que sus regidores solictan al Gobierno medidas restrictivas pero que no supongan un impedimento para los trabajadores transfronterizos.

En Cope hemos hablado con la Alcaldesa de Salvaterra do Miño, Marta Valcárcel, una vez finalizada la reunión Asegura que están de acuerdo que la implantación de controles en la frontera, pero asegura que el cierre es perjudicial para los vecinos. Así se lo han trasladado a la Subdelegada del Gobierno. Maica Larriba se comprometió a dar traslado de esta petición al Gobierno central.