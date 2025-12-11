COPE
Podcasts
Almería
Almería

‘Cóctel Navideño 2025’: más de 100 actividades culturales llegan a 84 municipios de Almería

El programa ‘Cóctel Navideño 2025’ combina música, tradición y patrimonio para dinamizar las fiestas en todos los rincones del territorio almeriense

Concurso de música tradicional navideña en Olula del rio
00:00
Descargar

Almudena Morales, diputada provincial de Cultura.

Redacción COPE Almería

Almería - Publicado el - Actualizado

2 min lectura0:30 min escucha

La Diputación Provincial de Almería ha presentado su programa ‘Cóctel Navideño 2025’, una ambiciosa propuesta cultural que llevará más de 100 actividades a 84 municipios durante el mes de diciembre. El objetivo es acercar una cultura de calidad a todos los rincones de la provincia, consolidándose como uno de los referentes de la Navidad en Almería.

Una programación para toda la provincia

Impulsado por el Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, el programa ha sido diseñado para que todos los almerienses tengan acceso a espectáculos de primer nivel sin importar el tamaño o la ubicación de su municipio. La diputada de Cultura, Almudena Morales, ha destacado que la institución tiene en su razón de ser “acercar la cultura a cada rincón de la provincia, haciendo que todos puedan disfrutar de una oferta rica, diversa y de gran calidad artística”.

Morales ha señalado que “este diciembre estará lleno de experiencias culturales, donde la música y la tradición se dan la mano para despedir el año con alegría”. La diputada ha puesto en valor cómo la combinación de creatividad y tecnología permite realzar el patrimonio monumental a través de espectáculos como Luz y Patrimonio, que “realzarán la belleza de nuestros edificios históricos en fechas tan especiales”.

Este diciembre estará lleno de experiencias culturales, donde la música y la tradición se dan la mano para despedir el año con alegría"

Almudena Morales

Diputada de Cultura

Música, tradición y talento local

El ‘Cóctel Navideño 2025’ incluye una variada oferta de espectáculos musicales, conciertos corales, zambombas flamencas y acciones de iluminación patrimonial. El programa refuerza el compromiso de la Diputación con la promoción del talento cultural almeriense, contando con una fuerte presencia de artistas y agrupaciones de la provincia.

Entre los artistas participantes se encuentran Mar Hernández, Cristina Lao, Mayte Beltrán, Sonia Miranda, María Rubí y Rumba Kimbao. Además, el ciclo contará con la participación de agrupaciones como el Coro de Cámara Emilio Carrión, la Coral Virgen del Mar y el Coro Provincial de Almería, entre otros.

Un recorrido cultural por los municipios

El programa convierte diciembre en un completo recorrido cultural que une a toda la provincia, desde plazas y teatros en municipios como Benahadux, Fiñana, Somontín o Huécija, hasta enclaves singulares como la Basílica de Oria o la Iglesia de Santa María de Tíjola. La música volverá a ser protagonista en localidades como Lubrín, Suflí, Chercos, Tahal o La Mojonera.

Junto a la música, la iniciativa Luz y Patrimonio iluminará edificios emblemáticos en Fiñana, María, Oria y Laujar de Andarax. Con este despliegue, la Diputación no solo impulsa la difusión cultural, sino que apoya a los ayuntamientos en la creación de una Navidad viva, accesible y llena de talento almeriense, dinamizando la vida local y fomentando la participación ciudadana.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE ALMERÍA

COPE ALMERÍA

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 12 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking