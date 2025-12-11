‘Cóctel Navideño 2025’: más de 100 actividades culturales llegan a 84 municipios de Almería

La Diputación Provincial de Almería ha presentado su programa ‘Cóctel Navideño 2025’, una ambiciosa propuesta cultural que llevará más de 100 actividades a 84 municipios durante el mes de diciembre. El objetivo es acercar una cultura de calidad a todos los rincones de la provincia, consolidándose como uno de los referentes de la Navidad en Almería.

Una programación para toda la provincia

Impulsado por el Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, el programa ha sido diseñado para que todos los almerienses tengan acceso a espectáculos de primer nivel sin importar el tamaño o la ubicación de su municipio. La diputada de Cultura, Almudena Morales, ha destacado que la institución tiene en su razón de ser “acercar la cultura a cada rincón de la provincia, haciendo que todos puedan disfrutar de una oferta rica, diversa y de gran calidad artística”.

Morales ha señalado que “este diciembre estará lleno de experiencias culturales, donde la música y la tradición se dan la mano para despedir el año con alegría”. La diputada ha puesto en valor cómo la combinación de creatividad y tecnología permite realzar el patrimonio monumental a través de espectáculos como Luz y Patrimonio, que “realzarán la belleza de nuestros edificios históricos en fechas tan especiales”.

Este diciembre estará lleno de experiencias culturales, donde la música y la tradición se dan la mano para despedir el año con alegría" Almudena Morales Diputada de Cultura

Música, tradición y talento local

El ‘Cóctel Navideño 2025’ incluye una variada oferta de espectáculos musicales, conciertos corales, zambombas flamencas y acciones de iluminación patrimonial. El programa refuerza el compromiso de la Diputación con la promoción del talento cultural almeriense, contando con una fuerte presencia de artistas y agrupaciones de la provincia.

Entre los artistas participantes se encuentran Mar Hernández, Cristina Lao, Mayte Beltrán, Sonia Miranda, María Rubí y Rumba Kimbao. Además, el ciclo contará con la participación de agrupaciones como el Coro de Cámara Emilio Carrión, la Coral Virgen del Mar y el Coro Provincial de Almería, entre otros.

Un recorrido cultural por los municipios

El programa convierte diciembre en un completo recorrido cultural que une a toda la provincia, desde plazas y teatros en municipios como Benahadux, Fiñana, Somontín o Huécija, hasta enclaves singulares como la Basílica de Oria o la Iglesia de Santa María de Tíjola. La música volverá a ser protagonista en localidades como Lubrín, Suflí, Chercos, Tahal o La Mojonera.

Junto a la música, la iniciativa Luz y Patrimonio iluminará edificios emblemáticos en Fiñana, María, Oria y Laujar de Andarax. Con este despliegue, la Diputación no solo impulsa la difusión cultural, sino que apoya a los ayuntamientos en la creación de una Navidad viva, accesible y llena de talento almeriense, dinamizando la vida local y fomentando la participación ciudadana.