Esta es la guía definitiva para entender cómo te va a afectar la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo

Oviedo prepara la puesta en marcha de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que comenzará el 1 de enero. Se trata de un espacio donde se aplicará una regulación especial de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos basada en su nivel de emisiones. El jefe del área de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, ha explicado en COPE Oviedo que no es una decisión municipal, sino una obligación para todas las ciudades de más de 50.000 habitantes.

Una ciudad más habitable

Prado ha subrayado que "la implantación de una zona de bajas emisiones no es una acción en contra del vehículo particular ni muchísimo menos". El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los ovetenses a través de la reducción de la contaminación ambiental y acústica, una mejora de la salud pública y la reorganización de la movilidad urbana. Se busca fomentar medios de transporte menos contaminantes y una movilidad activa, como caminar o utilizar la bicicleta.

Dos anillos y aplicación por fases

La ZBE de Oviedo se estructura en dos anillos con distintos niveles de regulación. El anillo interior se activará el 1 de enero de 2026 y estará delimitado por las calles Adelantado de la Florida, Postigo Bajo y Alto, Padre Suárez, Marqués de Castañaga, Campomanes, Santa Susana, Conde de Toreno, Uría, Doctor Casal, Melquiades Álvarez, Covadonga, Manuel García Conde y Víctor Chavarre. Estas vías no están incluidas en la regulación, pero sí las calles de su interior. El anillo exterior se activará dos años después, el 1 de enero de 2028.

La restricción se aplicará a los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT, considerados los más contaminantes. Por el contrario, los vehículos con etiquetas B, C, ECO y Cero Emisiones, así como ciclos, bicicletas y vehículos de movilidad personal, tendrán libre acceso, circulación y estacionamiento sin necesidad de autorización.

Amplias excepciones y un mensaje de tranquilidad

La ordenanza contempla un extenso sistema de excepciones y autorizaciones temporales para garantizar la movilidad de residentes empadronados, personas con movilidad reducida, transporte de mercancías, vehículos de obras o clientes de garajes y hoteles. Con ello se busca "causar la menor afectación posible", según Prado, quien ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a todos los ovetenses y a todos los ciudadanos que nos visiten.

Para facilitar la adaptación, Oviedo cuenta ya con una nueva oficina de atención al público en la calle Quintana, número 8, con horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. También se ha habilitado el teléfono 984 280 011 y el correo zonadebajasemisiones@oviedo.es. El objetivo es resolver dudas antes de la puesta en marcha de la ZBE el 1 de enero, que contará con un periodo inicial sin sanciones.