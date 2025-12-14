La Alhambra renueva sus cubiertas para proteger su corazón nazarí

Los trabajos de restauración de las cubiertas del Mexuar y los Palacios Nazaríes de la Alhambra de Granada avanzan a buen ritmo para estar finalizados en el verano de 2026. La intervención, que cuenta con un presupuesto de 2.041.600 euros de fondos propios, ha alcanzado ya el 60 % de su ejecución y busca frenar el deterioro en una de las zonas más valiosas del monumento.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Patricia del Pozo, ha visitado las obras este jueves, calificándolas como una "ambiciosa intervención" diseñada para garantizar la estabilidad, estanqueidad y conservación del conjunto palaciego. Pese a su complejidad, la actuación mantiene el ritmo programado.

Una intervención compleja en cuatro fases

La primera fase de los trabajos, centrada en el acceso a los Palacios Nazaríes, concluyó el pasado julio. En ella se consolidaron cuatro armaduras de madera y una terraza, movilizando hasta 30.000 tejas de forma manual. Actualmente está en marcha la segunda fase, centrada en un punto clave, como explicó la consejera: "La segunda fase de estas obras, actualmente en marcha, está acometiendo la rehabilitación del alero del pabellón de ingreso al Palacio de Comares, del siglo XIV, cuyo estado estaba muy comprometido". Del Pozo detalló que la última intervención en esta zona se realizó hace más de un siglo.

La tercera fase se ocupará de rehabilitar las cubiertas del Pabellón de Poniente del Palacio de Comares y del pórtico del Cuarto Dorado. Finalmente, la cuarta fase comenzará en marzo y abordará la consolidación de las cubiertas del Oratorio del Mexuar y de las armaduras del Cuarto Dorado, una estancia construida por Muhammad V.

Frenar el deterioro y conservar el legado

El objetivo principal de esta actuación es estabilizar las estructuras de madera que forman las cubiertas y asegurar su estanqueidad al agua. Con ello se busca frenar el deterioro causado por el cansancio de los materiales, el ataque de insectos y hongos, y el efecto de fenómenos como terremotos, el viento o el deslizamiento de tejas.

Para lograrlo, se están empleando técnicas de consolidación respetuosas con los materiales y la volumetría originales. Los métodos constructivos son artesanales y están ligados a la carpintería tradicional, consolidando piezas originales mediante prótesis, restituyendo la cobertura con la misma teja y añadiendo nuevas soluciones de impermeabilización para mejorar la conservación futura.