Horario y dónde ver y escuchar el Albacete - Málaga de esta tarde

Vuelve el Málaga, y lo hace con un partido de altura. Es el momento de que los que están, den un paso adelante, porque no les queda otra. Es un partido bueno el de hoy ante el Albacete, que pasa por un momento, en mitad de la tabla, en la siguiente ronda copera y sin bajas. Alberto González, el malagueño de Tolox, será rival hoy en el Belmonte. Quién sabe si en un futuro es inquilino del banquillo malaguista.

COPE Málaga Funes en un entrenamiento con la primera plantilla del Málaga CF.

Al Málaga le quedan dos partidos antes del parón navideño, Albacete hoy y cierra con el Almería en casa el domingo próximo. El dato es demoledor: El Málaga es el equipo de toda Europa que más puntos ha dejado escapar en el descuento con 8 puntos. Algo que debe hacer preocupar a Funes que habló de hacer cambios en el once, aunque no dejó claro mucho que los vaya a hacer, “Les digo que cuando un jugador se ponga la camiseta del Málaga, pues piense que quiere ser una leyenda y que lo deben ver como una oportunidad de demostrar sus capacidades", apuntó el viernes.

A GANAR DE UNA VEZ FUERA

Después del tropezón contra el Real Zaragoza, el Málaga ya trabaja con Funes al frente para llegar a punto para este duelo ante el Albacete en el Carlos Belmonte. No llegarán Brasanac, Dorrío y Juanpe, si bien estos dos están en su fase final de recuperación. El viernes Funes confirmó que sí estarán Adrián Niño y Joaquín en el viaje a tierras manchegas tras superar sus problemas físicos y de gripe. El partido es de vital importancia sacarlo adelante. Al menos no perder.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la décima octava jornada de La Liga Hypermotion entre el Albacete Balompié y Málaga CF, se disputará en el Carlos Belmonte, esta tarde 14 de diciembre a las 16:15 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR ALBACETE - MÁLAGA

El partido Albacete - Málaga lo podrás seguir desde las 16:00 horas con la narración de Javier Bautista, el control técnico de Javier Campos y los comentarios técnicos de Hugo Diez Boscovich en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. En abierto en Gol. También se puede ver por DAZN. Además de las plataformas de PTV, Golstadium y Olin.