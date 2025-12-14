Cae una red que estafaba a personas vulnerables con falsos guías espirituales en Cáceres

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal en Navalmoral de la Mata (Cáceres) dedicada presuntamente a estafar a personas vulnerables. En la operación han sido detenidas cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, por su supuesta implicación en delitos de estafa, asociación ilícita, coacciones, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.

El 'modus operandi' de la secta

La investigación comenzó hace meses, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una red que, bajo la promesa de un supuesto acompañamiento espiritual para superar situaciones adversas, obtenía importantes cantidades de dinero de sus víctimas. El grupo captaba a personas en situación de especial vulnerabilidad, en su mayoría procedentes de países de Sudamérica y Centroamérica.

Guardia Civil



Según los investigadores, los miembros de la trama sometían a sus víctimas a una manipulación psicológica para exigirles aportaciones económicas obligatorias. Estos pagos recurrentes, a menudo realizados por Bizum, generaron un importante volumen económico destinado a sostener la actividad y a proporcionar beneficios personales a sus líderes.

200.000 euros en un año

Los líderes de la trama ofrecían este acompañamiento espiritual a una decena de víctimas, logrando un incremento patrimonial de en torno a 200.000 euros en tan solo un año, según ha revelado la investigación. La organización contaba con niveles jerárquicos definidos y roles asignados para mantener la actividad delictiva.

Registros y detenciones

El pasado 11 de noviembre, bajo la dirección del Tribunal de instancia Nº 3 de Navalmoral de la Mata y la Fiscalía Provincial de Cáceres, se practicaron seis registros en viviendas y locales vinculados a la organización. En el operativo se detuvo a los cuatro presuntos autores y se intervino dinero en efectivo, terminales móviles, material informático y abundante documentación.

La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a otras posibles víctimas para que contacten con los investigadores a través del teléfono 927 628 162. Las diligencias, junto a los detenidos y el material incautado, ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.