Miguel Román dice adiós a la temporada en su mejor momento

Claudio Giráldez habla sobre la lesión de Miguel Román en la previa del Celta - Olympique de Lyon

Fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo. Eso reza el parte médico sobre la grave lesión que sufre Miguel Román. Un problema que le obliga a pasar próximamente por el quirófano y que le va a obligar a colgar las botas hasta la temporada que viene.

Es un pésima noticia para el equipo. El gondomareño se había asentado como uno de los fijos en el equipo de Claudio Giráldez. Y sus últimas actuaciones no estaban pasando desapercibidas para nadie. Todos los que le rodean hablan maravillas del chico.

Es una pena, pero son cosas que pasan, estaba participando mucho" Claudio Giráldez Entrenador Celta

La lesión se produjo en el entrenamiento de ayer. El conjunto celeste preparaba el partido de ida de la Europa League ante el Olympique de Lyon. El primer envite se disputa mañana en Balaidos. En un lance de la sesión, y tras un fuerte golpe, el jugador notó en seguida un fuerte dolor en el tobillo izquierdo que le obligó a abandonar el entreno.

Poco después, en un centro médico, se le hizo una radiografía que confirmó el diagnóstico: la fractura. Una rotura que supone una baja estimada de tres meses. Es por ello que, salvo gran sorpresa, se va a perder todo lo que queda de temporada.

Estoy fastidiado porque queremos tenerlos a todos, pero tranquilo porque hay compañeros para poder suplirle con solvencia" Claudio Giráldez Entrenador Celta

LESIÓN EN SU MEJOR MOMENTO

Las lesiones nunca llegan en buen momento para los futbolistas. Pero si a esto les sumamos el gran momento de forma que atravesaba Miguel Román, su pérdida se percibe como más importante. Venía acumulando muchas titularidades, siempre dejando detalles de calidad y siendo uno de los destacados en los partidos del Celta.

Sin ir más lejos, Román acaparó minutos de tertulias por su gran actuación en el Toumba Stadium de Salónica, donde dio una asistencia magistral a Iago Aspas para anotar uno de los goles que ayudó a que los vigueses estén disputando los octavos de final.