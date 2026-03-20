Giráldez frena la euforia del Celta y desvela la clave de su éxito: "Seguiremos peleando para no tener techo"

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, ha calificado la clasificación de su equipo para los cuartos de final de la Europa League como un día histórico y redondo. Tras eliminar al Olympique de Lyon, el técnico ha descrito la celebración en el vestuario como "una fiesta", destacando la felicidad compartida entre jugadores, cuerpo técnico, directivos y aficionados, con 3 mil celestes en la grada. "Es precioso lo que se vive y lo bonito que es este deporte, cómo es capaz de unir a tanta gente", ha afirmado Giráldez, que ha resaltado el gran ambiente vivido en el estadio y la comunión con los seguidores desplazados.

Estabilidad como clave del éxito

A pesar de la euforia, el entrenador ha hecho un llamamiento a la calma y ha repetido el que considera el mantra del equipo. "Tenemos que mantenernos en la estabilidad", ha señalado, argumentando que esa es la vía para que los jugadores puedan rendir al máximo nivel y afrontar la eliminatoria como favoritos tras la expulsión rival. Giráldez se ha mostrado muy orgulloso del "partidazo" de sus jugadores en un estadio con 50.000 personas.

Sentirte parte de un grupo humano como este es algo que se nos queda marcado para siempre" Claudio Giráldez Entrenador RC Celta

Decisiones tácticas y un vestuario unido

El técnico ha admitido haber aprendido de errores pasados, en referencia a la gestión de las tarjetas en la ida. "La cagué en el partido de ida, no quitando a Borja", ha reconocido. En esta ocasión, Giráldez ha realizado cambios al descanso para proteger a jugadores amonestados, elogiando la aportación de los suplentes: "La muestra de ello es los dos jugadores que han entrado en el descanso, que han estado soberbios, Aidoo y Hugo", que sustituyeron a los amonestados Starfelt y Swedberg.

También ha destacado la aportación de los que entraron después, mencionando a Ferrán Jutglà, Iago Aspas y Hugo Sotelo, y el sentimiento de unidad del grupo. "Todo el mundo se siente importante y partícipe", ha explicado, añadiendo una de las frases más personales de su comparecencia: "sentirte parte de un grupo humano como este es algo que se nos queda marcado para siempre".

No sé cuál es nuestro techo, sé que somos un muy buen equipo" Entrenador RC Celta

El recuerdo a Miguel Román y el foco en LaLiga

En un plano más personal, Giráldez ha confesado que su primer pensamiento tras el pitido final fue para el lesionado Miguel Román. "Fue la primera persona que pensé cuando pitó al final el árbitro, porque creo que tiene mucha parte del mérito de lo que está aconteciendo en el equipo", ha revelado emocionado. También se dirigió a su cuerpo técnico, encargado de calmar la vena más pasional del técnico.

De cara al futuro, el técnico ha instado a no dejarse llevar y a pensar ya en el partido de Liga del domingo a las 16.15 horas en Balaídos contra el Alavés. A pesar de la ambición, ha sido claro: "No sé cuál es nuestro techo, sé que somos un muy buen equipo [...] y seguiremos peleando para no tener techo y para seguir creciendo". Giráldez ha insistido en que deben dar "pasos desde la prudencia y firmes", sin que la competición europea les desvíe de su objetivo en Liga, donde todavía tienen "una ambición de querer más", con ese quinto puesto que puede dar acceso a la Champions a solo 3 puntos de distancia.