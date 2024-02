El Celta espera el retorno de Bamba para recibir al Barcelona

Una de las pocas alegrías para el celtismo el pasado fin de semana la dio Jonathan Bamba. El extremo de Costa de Marfil se proclamó campeón del continente africano con su selección en el torneo disputado en su país. Lo logró el domingo al vencer remontando 2-1 a Nigeria y sin participación en el encuentro del extremo celeste. Pero, ahora la preocupación del club olívico y sus seguidores es conocer el momento en el que el atacante se reincorpore a la dinámica del Celta y que llegue a tiempo para preparar el duelo de este sábado en Balaídos ante el Barcelona. Recordemos que Bamba se ha perdido los 8 últimos encuentros de su club por este motivo.

El marfileño fue uno de los fichajes de más peso del verano celeste junto al de Douvikas, y ha sido fijo en el esquema de Benítez hasta su marcha con la selección. Solo ha descansado en el partido de Copa del Rey ante el Sestao y siempre ha arrancado como titular, excepto en su último encuentro. En la derrota viguesa en Villarreal por 3 a 2, Bamba ingresó al césped en el minuto 81 con los olívicos en busca de la igualada. Jonathan es el quinto jugador de la plantilla con más participación esta temporada (pese a estar dos meses fuera de Vigo) y ha anotado dos dianas ante Getafe y Athletic de Bilbao.

La participación del jugador nacido en Alfortville (Francia) hace 27 años en la Copa África ha sido errática, a la par que la de su combinado nacional. Y es que Costa de Marfil superó la fase de grupos como uno de los mejores terceros y ayudada por otros resultados. Venció el partido inaugural pero cayó ante Nigeria y fue goleado por Guinea Ecuatorial. El seleccionador dimitió y dejó su cargo a un técnico interino. Pero en las eliminatorias, los Elefantes supieron sufrir y superaron una tanda de penaltis, una prórroga y el tener que remontar en la final para alzarse con el título. Bamba empezó como titular jugando 61 minutos, entró en el 66 en el segundo duelo y no jugó el tercero. El ex de Angers, Lille o Saint-Étienne no fue convocado en los octavos, se quedó en el banquillo en cuartos, disputó 10 minutos en las semis y vio la final desde la barrera.

Bamba se lleva dos premios por colaborar en la conquista del título

El domingo sobre las once de la noche, Costa de Marfil levantaba su título de campeón continental ante su gente. El lunes fue el momento para ofrecer al pueblo el trofeo con un autobús descapotable que recorrió la ciudad de Abidjan, la más poblada del país y sede del Gobierno. Y este martes, la selección era recibida por el presidente Alassane Ouattara en el Palacio Presidencial. En ese momento, conocimos el premio que recibirá Bamba por ayudar a la victoria. Una prima de 50 millones de francos marfileños (unos 75 mil euros) y una villa del mismo coste. Veremos si el jugador está ya con el equipo en la vuelta a los entrenamientos el miércoles o habrá que esperar más por su llegada. El director deportivo Marco Garcés comparece mañana ante los medios y podrá confirmar cómo va el retorno del delantero. En la previa de visitar al Getafe, Benítez no quería aventurar una fecha por experiencias pasadas que había tenido con otros jugadores que se habían proclamado campeones de este torneo, y que fueron retenidos por las autoridades de su país para celebrar la conquista.