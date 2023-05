Abiertas las inscripciones para participar en la cuarta edición del MUMI 2023

Este juevesse presentó en Tui a, en la que participaron el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro Gonza?lez; el presidente y responsable de Cultura de la Cámara Municipal de Valença, Jose Manuel Carpintera; la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva; el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil; la diputada de Cultura e Igualdad, Victoria Alonso; la concejala de Cultura de Tui, Sonsoles Vicente; por parte de la organizacio?n del MUMI, Diana Martins y Ánxela Vila, representantes de un equipo organizador con estructura en ambas orillas del Miño.Ánxela Vila presentó losde esta edición en la que el objetivo principal es “involucrar aún más el sector, haciendo que el MUMI sea un punto de encuentro de referencia para marcar la agenda anual del trabajo de las empresas musicales gallegas y portuguesas”. En este sentido, la organización quiere sumar más profesionales de las administraciones públicas (Ayuntamientos, Diputaciones, teatros…) y hacerlos partícipes de la construcción del sector. Vila valoró muy positivamente la cantidad y sobre todo la gran calidad de las propuestas artísticas que participaron en la convocatoria de showcases de la edición anterior, “síntoma de que la música gallega y portuguesa están viviendo un momento de mucha creatividad y con alto potencial de expansión”.La representante del MUMI añadió que “eso los reafirman en la necesidad de seguir reforzando este encuentro, ya que venimos que tanto artistas como agencias quieren y precisan abrirse a los comprados del territorio vecino”. Diana Martins destacó que “el MUMI es en este momento el único mercado de música que existe en Galicia y en el norte portugués, lo que lo convierte en una oportunidad de innumerables intercambios entre los dos territorios, tanto en el ámbito musical como en el económico, en el patrimonial y en el social”. Martins invitó la artistas, bandas, empresas de producción y management, agencias de booking, responsables de programaciones musicales, profesionales de la gestión cultural, personal técnico de los departamentos de Cultura, periodistas, festivales, salas de conciertos… y en general a todas las personas que hacen parte de la industria musical gallega y portuguesa a participar en estainscribiéndose de forma gratuita a trave?s de la web mumimusicas.eu. El, señaló que “el MUMI es el máximo exponente de las relaciones en Galicia y Portugal, tanto en el ámbito empresarial, como el comercial y por supuesto el cultural”. Cabaleiro añadió que el evento está plenamente consolidado en la Eurocidade, y que ahora entra en una fase de crecimiento para la que ofreció su “compromiso de continuar trabajando a favor de la cultura en el territorio transfronterizo”. Pola su?la banda, Jose Manuel Carpintera, presidente de la Câmara Municipal de Valenc?la, se reiteró en este apoyo y manifestó su convencimiento de que “esta edición del MUMI va a ser de nuevo un ejemplo de cooperación transfronteriza, no solo en el ámbito musical, sino por el espacio de múltiples intercambios económicos, culturales y sociales que es capaz de generar la feria”. El director de la Agadic puso de relieve “a necesidad que tiene el sector cultural gallego de un evento como el MUMI que permite la internacionalización de nuestra cultura, con foco en Portugal y en la lusofonía y con una estrategia de colaboración público-privada que nace del sector y que nosotros apoyamos”.En este sentido valoró el enorme interés de este comprado musical “no solo por el negocio que va a generar en la industria musical, sino por los showcases y los conciertos abiertos al público que serán una muestra del altísimo nivel de propuestas de nuestro país”. La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, felicitó a la organización y quiso destacar que el MUMI "es una grande idea y una referencia", especialmente en un "momento único óptimo de creación y de talento musical cómo lo que están viviendo tanto el sur de. A este respeto, subrayó que están surgiendo nuevas bandas y artistas y "se está intentando crear una industria musical, tanto en el territorio de un lado del Miño como de otro, y tenemos que aprovechar esas sinergias". "El MUMI –apuntó- es una de esas iniciativas concretas que nos permite no solo mostrar la calidad musical de ambos lados del Miño, sino también apoderarnos como un gran territorio de la música y de la actividad musical. Creo que es un proyecto único en todos los territorios transfronterizos de Europa. Y que se haga en dos ayuntamientos como Tui y Valença, con un patrimonio, historia y paisajes únicos, hazlo aun más atractivo".Para las bandas y artistas gallegas y portuguesas interesadas en participar en los showcases, la convocatoria está abierta desde hoy 11 de mayo. Podrán presentarse todas las bandas o artistas de Portugal y Galicia que tengan un proyecto musical de carácter profesional, independientemente del tipo de formación o estilo.Lasserán escogidas por profesionales del sector, siguiendo no solo criterios de calidad, mas también de viabilidad dentro de los objetivos y características de la feria. La organización negociará las condiciones económicas con cada banda/artista, dependiendo del número de integrantes, ofreciendo una noche de alojamiento para las propuestas seleccionadas y garantizando el equipamiento técnico necesario para la correcta realización de la actuación. Las bandas y artistas deberán cumplir con los horarios y tiempos indicados por la organización, y permitirán al MUMi la captación de fotografías y grabación de vídeo, cediendo los derechos de este material para uso únicamente promocional.Para las empresas de, agencias de booking, responsables de programaciones musicales, profesionales de la gestión cultural, personal técnico ddos departamentos de Cultura y periodistas, las inscripciones estarán abiertas desde hoy hasta las fechas de celebración del evento, donde tendrán la posibilidad de axendar encuentros con profesionales y artistas y de asistir a todos los showcases, palestras y sesiones de trabajo.A programacio?n del encuentro sera? presentada a finales de junio e incluirá showcases y actividades profesionales, tanto formativas como rondas de negocio, y contará también con conciertos abiertos al público general en los que participarán artistas de ambos territorios. En colaboración con los ayuntamientos de Tui y Valenc?la, se habilitarán espacios emblema?ticos de ambas ciudades para acoger las diferentes propuestas del programa con el objetivo de visibilizar no solo la artistas y bandas, sino las posibilidades del trabajo conjunto de esta alianza estratégica que es lay convertir el MUMI en un espacio de con?ecemento mutuo, oportunidades, sinergias, trabajo en red y diseño de proyectos futuros. La pasada edición, la feria reunió a más de 200 profesionales durante tres días en los que se programaron 20 showcases, seis tertulias, más de 150 speedmeetings, y un festival con bandas transfronterizas.