Una enfermera del Hospital do Salnés lamenta que haya personas sin mascarilla en las habitaciones

A pesar de la información que hay a día de hoy sobre la transmisión de la covid-19 por medio de aerosoles y del riesgo de contagio en lugares cerrados o con poca ventilación, pacientes y acompañantes en hospitales no cumplen la norma sanitaria de llevar siempre mascarilla en espacios cerrados (con la única salvedad del propio hogar cuando solo están las personas que conviven en él). Un ejemplo lo ha dado en COPE + Pontevedra la enfermera Ana Romero, trabajadora del servicio de obstetricia en el Hospital do Salnés de Vilagarcía de Arousa.

“Cantidad de veces, a las 8 de la mañana, entras a tomar las tensiones y las cuatro personas que están (acompañantes y pacientes) están sin la mascarilla. Dicen '¡Ah! Perdona, perdona, es que no sé dónde la tengo'. ¿Cómo que no sabes dónde la tienes? La tienes que tener en la cara. Pero la tiene en la mesilla, en la ventana... Eso lo vemos a diario”, ha lamentado la profesional sanitaria.

Parece que solo tienes que estar con la mascarilla para que las enfermeras cuando entran no te riñan"

En el trabajo diario de Ana Romero se comprueba que hay casos en los que solo se cumplen las medidas sanitarias por miedo a las sanciones o llamadas de atención: “En el servicio de obstetricia, ya no es a las 8 de la mañana porque 'dormir con ella es agobiante', es que entras a las 11 de la mañana y el padre y la madre están sin la mascarilla. Se la ponen cuando entras pero están respirando en la habitación todo el rato antes de entrar yo. Entonces entro y 'Perdona. Perdona. Ay se me cayó'. No, tenla puesta. O por lo menos en la barbilla para que la tengas localizada y no tenga que esperar a entrar a que te la pongas. Y eso lo estamos viendo a diario pero no en marzo, a día de hoy. Parece que solo tienes que estar -con la mascarilla- para que las enfermeras cuando entran no te riñan. Esa es la sensación: el miedo a la bronca más que el miedo al bicho”.

PROHIBIDAS LAS VISITAS A HOSPITALES DE PONTEVEDRA Y O SALNÉS

Ante la evolución de la pandemia, este martes la gerencia del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés ha decidido suspender las visitas a los hospitales salvo en caso de acompañamiento de menores o personas dependientes y con una autorización previa. En el caso particular de maternidad, y siendo el Hospital de O Salnés referencia en la atención a embarazadas y bebés al ser considerado hospital “Amigo de los niños”, se permite la presencia del otro progenitor en el momento del parto y hasta que la madre y el bebé son dados de alta. Incluso hay un protocolo en caso de que la madre dé positivo en covid-19: el padre podría permanecer en el hospital como si estuviese ingresado para cumplir con el aislamiento por ser contacto estrecho (en la práctica, en octubre se habilitó una sala acristalada para estos casos y todavía no se ha dado el caso de ninguna madre contagiada).

¿Tú le haces una PCR a cada persona que coge el bebé? Pues las defensas que trae son cero”.

Pero en cuanto a la consciencia sobre el riesgo de contagio, esta profesional de enfermería se sorprende de que no se asegure la distancia social del recién nacido con respecto a posibles visitas que antes estaban permitidas. Ana Romero pone el caso de una madre que hace un comentario que evidencia cómo personas al margen de los padres del niño o de la niña lo cogen en brazos. "Dicen: 'Está superestresado porque estuvo con tanta gente...' Pero vamos a ver, ¿tú le haces una PCR a cada persona que coge el bebé? Pues tú verás porque las defensas que trae son cero”.

En lo que respecta a los test en los hospitales del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, desde esta semana se hará pruebas a todos los pacientes ingresados (tanto en el momento de su entrada en el centro como periódicamente), de forma que se pueda asegurar que ni han entrado siendo positivos ni desarrollan la enfermedad días después. Hasta el momento, únicamente se estaba haciendo PCR a las personas que se iban a someter a una cirugía y a las mujeres que se ponían de parto.